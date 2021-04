Je autoverzekering sneller opzeggen, is het binnenkort mogelijk?

Regels voor de opzeg van een autoverzekering

In principe moet je je autoverzekering ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag aangetekend opzeggen . Heb je dus een betere deal gevonden een maand voor de jaarvervaldag van je contract? Dan ben je te laat en hang je nog een jaar vast aan je contract. Maar er zijn ook uitzonderingen: in enkele gevallen moet je de jaarlijkse vervaldag niet afwachten om je autoverzekering over te dragen.

Wetsvoorstel Prévot

Veel klachten die bij de Ombudsman van de verzekeringen terechtkomen, gaan net over het rigide systeem van opzeg van een verzekering. Al in 2018 bevestigde de Ombudsman in zijn jaarverslag dat de consumenten de formaliteiten bij een opzeg als complex ervaren.

In onze buurlanden Nederland en Frankrijk is dit systeem al langer in voege, in Frankrijk onder de zogenaamde wet Hamon. Franse verzekeraars hebben zich in eerste instantie verzet tegen die wet: ze vreesden dat meer mensen hun verzekering zouden opzeggen en dat de tarieven zouden stijgen. Maar dat bleek uiteindelijk niet te gebeuren. De wet zorgde juist voor een stabilisering in de verzekeringsmarkt en de premies bleven stabiel of daalden licht. De wet dwong verzekeraars zelfs om meer te investeren in de kwaliteit van hun dienstverlening om zo hun klantentevredenheid te verhogen.