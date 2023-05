Je auto uitlenen aan je buur of vrienden: zo zit het met de verzekering

IndependerNa een met (net iets te veel) drank overgoten zomers feestje vraag je je buren of ze je met je eigen auto even thuis willen brengen. Of je laat je met je eigen wagen voeren door je bob. Maar is dat eigenlijk wel oké voor de verzekering, zomaar je auto uitlenen? Independer.be geeft advies.

Geen slecht idee

Alles is beter dan onder invloed rijden, natuurlijk. Vandaar dat het inderdaad geen slecht idee is je buren of vrienden na een stevige barbecue of zonnig feestje te vragen je naar huis te rijden. Als dat maar occasioneel gebeurt, is er geen probleem. Je autoverzekering blijft dan gewoon geldig.

Meldingsplicht

De hoofdbestuurder van een wagen is de persoon die het vaakst met die auto rijdt. Een ‘occasionele bestuurder’ is iemand die de wagen maar af en toe bestuurt, namelijk minder dan drie keer per maand. Leen je je auto veel frequenter uit, dan wordt je vriend of buur een ‘regelmatige bestuurder’. Is dat het geval, dan moet je dit ook melden aan je verzekeringsmaatschappij. En dan zit je met een probleem.

Een ‘regelmatige bestuurder’ moet in je verzekeringspolis vermeld staan, maar moet ook op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als jij. Bij een buur is dat alvast niet het geval. Maar indien bijvoorbeeld je thuiswonende dochter of zoon regelmatig met je auto rijdt, is er geen probleem.

Wat als je buur een ongeval heeft met jouw auto?

Of je nu wel of niet mee in de wagen zit, heeft geen belang: een buurman of -vrouw die je auto leent en een ongeval veroorzaakt, is gedekt door jouw verzekering BA. Die verzekering vergoedt de schade veroorzaakt door de buur aan de tegenpartij.

Opgelet: heb je geen omniumverzekering, dan is de eigen schade aan je wagen niet gedekt. Maak dus best op voorhand duidelijke afspraken maken met je buur voor moest er toch iets mislopen. Er is nog een nadeel aan je auto uitlenen. Veroorzaakt je buur een ongeval met jouw wagen en is hij of zij in fout, dan stijgt sowieso je bonus-malus ook al was jij niet de chauffeur. Je voertuig zomaar uitlenen is dus geen aanrader.

