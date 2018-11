Japanse regering geeft 23.000 euro aan iedereen die Tokio wil verlaten Arne Adriaenssens

25 november 2018

14u53

Bron: Express 5 Geld De inwoners van de Japanse hoofdstad Tokio, kunnen 23.000 euro van de overheid cadeau krijgen. Daarvoor moeten ze wel hun metropool inruilen voor een kleinere provinciestad elders in het land. De overheid hoopt zo de dramatische overbevolking aan te pakken.

De Japanse hoofdstad Tokio staat op barsten. De wereldstad is een kleine 2.200 vierkante kilometer groot, maar telt liefst 38 miljoen inwoners. Dat komt ongeveer overeen met de volledige Canadese bevolking die zich in Vlaams-Brabant zou settelen. Eén derde van de Japanners woont vandaag in de hoofdstad en daar wil de regering snel verandering in brengen.

Iedereen die de metropool verlaat en in een ander deel van het land gaat wonen en werken, krijgt een bonus van 3 miljoen yen (ofwel 23.000 euro) van de overheid. Ze mogen zich dan wel niet in een andere grootstad vestigen, maar moeten zich naar één van de vele leeglopende steden reppen. Zo promoot de overheid het Noordelijk gelegen Sendai en Sapporo sterk. Het geld zou hen in de loop der jaren worden uitgedeeld in de vorm van belastingvoordelen.

“Een stad uit science-fiction films”

De reden voor deze paniekmaatregel is de immense impact van de overbevolking op de Japanse demografie. De vergrijzing neemt er nu al sterk toe en jonge mensen krijgen nog maar amper kinderen. Dat brengt leegstand en verloedering van de stad met zich mee. Volgens kenners dreigt Tokio “een stad te worden zoals we ze enkel uit science-fiction films kennen”.

Ook de bevolkingsdaling is hierdoor immens. Waar Japan in 2015 nog 127 miljoen inwoners telde, zullen dat er in 2065 amper 88 miljoen zijn, een daling van 39 miljoen inwoners op een halve eeuw tijd. Met deze genereuze spreidingsactie hoopt de Japanse regering het tij alsnog te keren.

Meer over Tokio