Japanse miljardair treurt op Twitter na miljoenenverlies met 'daytraden'

07 september 2020

10u22

Bron: The Straits Times 0 Geld De excentrieke Japanse miljardair Yusaku Maezawa treurt op Twitter over het verlies van 35 miljoen euro door te ‘daytraden’ op de beurs. Hij wilde inspelen op koersschommelingen veroorzaakt door de coronapandemie, maar heeft de techniek nog niet onder de knie. “Ik heb veel spijt”, klinkt het. “Hoeveel mensen had ik niet kunnen helpen met dat geld?”

Daytraden is het kopen en verkopen van effecten om te profiteren van de koersschommelingen binnen eenzelfde handelsdag op de beurs. “Ik probeerde herhaaldelijk in te spelen op de schommelingen door de coronapandemie”, zegt Maezawa. “Maar ik ben nog niet zo vertrouwd met die kortetermijnhandel en verloor 4,4 miljard yen (35 miljoen euro, red.). Hoeveel mensen had ik niet kunnen helpen met dat geld? Er komt geen einde aan mijn spijt”, klinkt het op Twitter.

Maezawa is een veertiger die zijn vermogen vergaarde met de online modewinkel Zozo, de grootste van Japan. Volgens Bloomberg beschikt hij over een vermogen van bijna 3 miljard euro.

Naar de maan

Begin dit jaar ging hij, eveneens via Twitter, nog op zoek naar een ‘speciale vrouw’ om in 2023 samen op reis te gaan naar de maan met de toeristenvlucht van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Maar liefst 27.722 vrouwen gaven zich op als kandidaat, maar die wees hij allemaal af.