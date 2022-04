Jan Verheyen (59) werd ooit opgelicht toen hij een stuk grond in Andalusië kocht. "De eigenaar en de makelaar hadden onder één hoedje gespeeld”

We vroegen regisseur Jan Verheyen (59) om een blik in zijn portemonnee. Hij vertelt welke lessen over geld hij heeft meegekregen van thuis, waar zijn spaargeld naartoe gaat en welke financiële misstappen hij al heeft gezet. “Mijn moeder werkte bij de bank, mijn vader was boekhouder en verzekeringsagent ... Ik was wellicht de best verzekerde twintiger van Oost-Vlaanderen!”