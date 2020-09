Jack Ma niet langer de rijkste Chinees kv

24 september 2020

17u33

Bron: Belga 0 Geld De Chinese zakenman Jack Ma is niet langer de rijkste inwoner van zijn land. De man achter e-commercereus Alibaba is in de ranglijst van het financiële nieuwsagentschap Bloomberg van de troon gestoten door Zhong Shanshan. Shanshan leidt Nongfu Spring, een drankbedrijf dat flessenwater aan de man brengt.

Bloomberg schat het fortuin van Zhong Shanshan op 58,7 miljard dollar (50,4 miljard euro). Jack Ma moet het met de tweede plaats stellen, met een fortuin van 56,7 miljard dollar (48,7 miljard euro).

Jack Ma was jarenlang de primus in de hitlijst van China's rijksten. Die lijst wordt gedomineerd door techspelers zoals de man achter Alibaba. Maar Shanshan is de nieuwe rijkste man van China, met dank aan de recente spectaculaire beursgang van Nongfu Spring. De zakenman is ook een van de toplui van Beijing Wantai, een grote producent van vaccins. Ook de beursgang van dat bedrijf, in april, verklaart de toename van zijn fortuin. Beijing Wantai werkt aan een neusspray tegen Covid-19.