Italiaanse grootbank schrapt 8.000 jobs en sluit 500 kantoren HAA

03 december 2019

10u09

Bron: AFP, Bloomberg 0 Geld Bij de Italiaanse grootbank UniCredit verdwijnen de komende vier jaar 8.000 banen. Dat blijkt uit een nieuw strategisch plan dat de bank heeft bekendgemaakt.

Het jobverlies komt overeen met 9 procent van het personeelsbestand. De bank wil ook 500 kantoren sluiten.

Sinds de Fransman Jean-Pierre Mustier in 2016 aan het hoofd kwam van de bank, zette hij al flink het mes in UniCredit. Het aantal voltijdse jobs verminderde al met 14.000, en meer dan 900 kantoren moesten de deuren sluiten.

De nieuwe banenvermindering kadert in een nieuw strategisch plan, dat vandaag aan beleggers werd voorgesteld. UniCredit wil tegen 2023 een miljard euro kosten besparen in West-Europa. Bovendien moet tussen 2020 en 2023 in totaal acht miljard euro naar de aandeelhouders stromen, via hogere dividenden en de inkoop van aandelen.