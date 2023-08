Is telewerken een blijver? "Het vertrouwen van werkgevers in hun werknemers is enorm gegroeid”

JobatIn tijden van het vreselijke c-woord - dat we liefst allemaal zo snel mogelijk vergeten - konden we niet anders dan thuis te werken. Maar hoe zit dat vandaag? Is thuiswerk een blijver? En hoe evolueert het aantal mensen dat telewerkt? Jobat.be vroegen het aan Ellen Van Grunderbeek, juridisch experte bij Acerta.

“Nadat we met z’n allen thuis moesten werken, zijn bedrijven verder over telewerk gaan nadenken”, blikt Ellen terug. “Moeten medewerkers wel altijd op kantoor zijn, voor alle taken die ze uitvoeren? Zijn er ook zaken die ze thuis kunnen doen? Zo zijn heel wat ondernemingen geëvolueerd naar een beleid met thuiswerk. Zelfs zij die dat voor corona onbespreekbaar vonden.”

Waarom blijven ondernemingen inzetten op thuiswerk?

“Wel, deels om te besparen. Zo moeten ze bijvoorbeeld minder kantoorruimte huren. Maar ook om mee de work-lifebalance van hun medewerkers in evenwicht te helpen houden. En dan kwam er een tweede uitzonderlijke situatie: de energiecrisis. Bedrijven lieten toen nog meer thuiswerk toe, maar werknemers kwamen ook net meer naar kantoor, om hun energieverbruik thuis te verminderen. Sindsdien is het thuiswerkbeleid bij veel bedrijven uitgekristalliseerd. Het is een blijver.”

“We merken ook dat het vertrouwen van de werkgevers in hun werknemers enorm is gegroeid. De gezondheidscrisis was op dat vlak voor veel ondernemers een eyeopener. Voor corona zaten bedrijven met koudwatervrees, maar dan zagen ze dat hun medewerkers ook de nodige resultaten konden behalen, als ze deels thuis werkten. Meer nog, ze beseften dat hun medewerkers niet altijd productiever zijn, wanneer ze allemaal samen op een druk kantoor moeten werken.”

Hoeveel mensen telewerken vandaag?

Elke twee jaar voert Acerta een grootschalige bevraging uit bij meer dan vijfhonderd werkgevers. Volgens die enquête is Brussel de absolute koploper wat thuiswerk betreft. In liefst 97 procent van alle Brusselse bedrijven kunnen werknemers van thuis uit werken.

In Vlaanderen (79 procent) en Wallonië (72 procent) liggen die cijfers beduidend lager. Gemiddeld mogen de meeste Belgen één of twee dagen in de week telewerken. Slechts 27 procent werkt nog altijd drie of meer dagen per week thuis.

“De huidige regelingen lijken er dan ook ingeslepen”, merkt Ellen op. “63 procent van de bedrijven zegt dat de huidige verhouding tussen thuis- en kantoorwerk zal blijven zoals die nu is. Een kwart (24 procent) wil zijn medewerkers meer op kantoor; 13 procent wil nog meer thuiswerk toelaten dan vandaag het geval is.”



Tot ruim 75 procent in bepaalde sectoren: in welke jobs kan je het meest telewerken?

Heeft thuiswerk invloed op je salaris en loonvoorwaarden?

“Als je structureel minstens één dag per week thuiswerkt en daarbij gebruikmaakt van zogenaamde informaticatechnologie, moet je arbeidsovereenkomst een bijlage bevatten die de regels rond dat structureel telewerken vastlegt. Wat moet je bijvoorbeeld doen bij IT-problemen? Hoeveel thuiswerkvergoeding krijg je? Daarnaast hebben veel bedrijven een policy die aangeeft hoe ze het telewerk concreet regelen. Maar voor de rest blijven je loon- en arbeidsvoorwaarden in principe ongewijzigd, waar je ook aan de slag bent, thuis of op kantoor.”

Zoals gezegd, kan je werkgever een thuiswerkvergoeding geven voor kleine kosten die je als werknemer maakt wanneer je telewerkt. Momenteel krijgt 12 procent van de bedienden in België zo’n vergoeding, of bijna dubbel zoveel als twee jaar geleden.



Hoeveel bedraagt de thuiswerkvergoeding gemiddeld? En wat is het wettelijke maximum? De cijfers op een rij.



