Is steenkool een goed alternatief om te verwarmen? “Als je het nog nooit hebt gebruikt, kan het best een uitdaging zijn om je kachel op gang te trekken”

Groot merkenon­der­zoek: wat de favoriete merken van de Belgen vertellen over ons

We geloven niet meer in onze pils, Koning Auto is niet langer een sterk merk en in België is alles liefst zo praktisch mogelijk. Dat blijkt uit het jaarlijkse merkenonderzoek van reclamespeler WPP, waarbij aan meer dan 12.000 Belgen wordt gevraagd naar de merken die voor hen kwaliteit en vertrouwen uitstralen. “Onze pils is al zijn glans verloren.” Deze zes lessen trekken we uit het onderzoek.

