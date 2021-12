Is jouw BOB verzekerd als hij met jouw auto rijdt?

Independer.beDe eindejaarsperiode is ook dit jaar weer de start van de nieuwe BOB-campagne. Hoewel er de afgelopen jaren meer controles werden uitgevoerd, blazen steeds minder mensen positief. Wat moet je weten als je tijdens de feestdagen gebruik maakt van een BOB? Mag hij of zij met jouw auto rijden? En is hij of zij verzekerd als hij met jouw auto een ongeval veroorzaakt? Independer.be legt uit.

Minder positief getest

Volgens het laatste statistisch rapport van Vias, het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, steeg het aantal geteste bestuurders de laatste tien jaar van ongeveer vijf op de tien naar bijna acht op de tien. In 2020 blies 6% van de gecontroleerde chauffeurs positief, in 2011 was dat nog 10%. Het aantal positief geteste chauffeurs is het hoogst in de leeftijdscategorie 30 - tot 39-jarigen. Gecontroleerde bestuurders tussen 45 en 64 jaar oud bleken in 2020 met 1,8 promille de hoogste gemiddelde bloedalcoholconcentratie te hebben. Chauffeurs van middelbare leeftijd testten dus minder vaak positief, maar ze zijn wel het zwaarst onder invloed van alcohol.

Wat is de BOB-clausule?

Een BOB-clausule in je autoverzekering zorgt ervoor dat ook wanneer je BOB met jouw auto een ongeval veroorzaakt, de schade gedekt is.

Let op: niet elke autoverzekering bevat een BOB-clausule. Je kijkt dit dus best op voorhand even na.

De clausule in je verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt de schade aan de tegenpartij wanneer je BOB een ongeval veroorzaakt. Voorziet jouw polis deze clausule niet, maar de autoverzekering van je BOB heeft deze wel, dan kan het dat zijn verzekering de schade aan jouw auto vergoedt. Bekijk hier wat er nog onder een BA-verzekering valt.

Met een BOB-clausule in je full omniumverzekering betaalt je verzekeraar ook de schade aan je auto door de schuld van BOB. Lees hier meer over de full omniumverzekering.

Is je BOB zelf gewond geraakt in het ongeval dat hij heeft veroorzaakt, dan kan hij of zij beroep doen op jouw bestuurdersverzekering. Deze betaalt dan de medische kosten van je BOB na aftrek van de tussenkomst van het ziekenfonds. Als je zelf geen bestuurdersverzekering hebt, maar je BOB heeft er wel één, dan kan hij of zij een beroep doen op de eigen verzekering voor een tussenkomst in de medische kosten. Lees hier meer over de bestuurdersverzekering.

Toch zelf rijden?

Van zodra je je met de auto op de openbare weg begeeft, moet deze verzekerd zijn met een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA). Als jij in fout bent bij een ongeval zal deze verzekering de herstelling van de auto van de tegenpartij en de medische kosten van de gewonde chauffeur en zijn passagiers vergoeden. Als je een ongeval hebt veroorzaakt en blijkt dat je onder invloed bent van alcohol, dan heeft de verzekeraar het recht om de schade die hij vergoed heeft aan de slachtoffers, op jou te verhalen. Dat wil zeggen dat hij jou zal vragen om hem de schade terug te betalen. Dit kan tot een bedrag van 11.000 euro.

Uitgesloten

Ben je omnium verzekerd, dan kan alcoholintoxicatie een uitsluiting in je polis zijn. De verzekeraar zal dan de schade aan je eigen auto niet uitbetalen als je een ongeval hebt veroorzaakt. Sommige verzekeraars sluiten alcoholintoxicatie niet uit, maar houden een achterpoortje open, het zogenaamde “beding van verval”. De verzekeraar moet dan bewijzen dat de schade te wijten is aan de alcoholintoxicatie om te kunnen weigeren de schade te vergoeden. Of alcoholintoxicatie is uitgesloten, vind je terug in de algemene voorwaarden van je polis. Of de verzekeraar een “beding van verval” voorziet, vind je daar ook terug.

