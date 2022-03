Is het verstandig om 100.000 euro op je spaarrekening te zetten?

Spaargids.beSantander Consumer Bank lanceert de best vergoede spaarrekening op de Belgische markt. Als spaarder krijg je er een vergoeding van 0,65 procent, op voorwaarde dat je 125.000 euro op je spaarrekening hebt staan. Maar is het wel verstandig om zo’n hoog bedrag op je spaarrekening te zetten? En waarom moedigen sommige banken het aan, en raden andere het weer af? Spaargids.be zocht het uit.

ING gooide als eerste bank de knuppel in het hoenderhok. Sinds 1 juli 2021 mogen particuliere klanten hoogstens 250.000 euro op hun klassiek spaarboekje plaatsen. Wat erboven uit steekt, wordt onmiddellijk overgeschreven op een zichtrekening met een rente van 0 procent. En wie meer dan 250.000 euro op zijn zichtrekening heeft, moet daarop zelfs een strafrente van 0,50 procent betalen.

BNP Paribas Fortis volgt op 1 april 2022. Ook bij de grootste bank van het land mag je vanaf dan nog 250.000 euro op een klassieke spaarrekening parkeren. Wat erboven uitstijgt, wordt overgeboekt op een zogenaamde niet-gereglementeerde spaarrekening. Dat is een rekening waarop de bank niet de wettelijke minimumrente van 0,11 procent moet betalen.

Bij Triodos Bank, dat alleen niet-gereglementeerde spaarrekeningen aanbiedt, bedraagt de rente 0 procent. Als het bedrag op de rekening uitstijgt boven 500.000 euro past de instelling zelfs een strafrente van 0,50 procent toe.

Enkele andere banken werken dan weer alleen met een plafond. Bij Argenta ligt het totaalbedrag dat klanten op hun spaarrekeningen mogen hebben op 2 miljoen euro, bij AXA Bank op 1 miljoen euro. En bij Europabank op 500.000 euro per rekening. Bij Medirect is dat, afhankelijke van de spaarrekening, 50.000 of zelfs 30.000 euro. Van een strafrente is hier geen sprake.

KBC houdt de deur open. De instelling nam in haar reglement een bepaling op dat ze een ander rentepercentage mag vaststellen voor het totale tegoed op de rekening van zodra het meer dan 100.000 euro bedraagt.

Waarom doen de banken dit?

Die reden is heel duidelijk. Als de financiële instellingen het spaargeld dat ze aantrekken niet volledig kunnen omzetten in leningen voor andere klanten, moeten ze het overschot parkeren bij de Europese Centrale Bank. En daarop betalen ze momenteel een strafrente van 0,50 procent. Die rekening schuiven ze gewoon door naar hun klanten.

Toch bestaat ook het tegendeel. Plaatst je bij Santander Consumer Bank op de Vision Max-rekening een bedrag tussen 125.000 euro en 200.000 euro, dan vang je een basisrente van 0,25 procent en een getrouwheidspremie van 0,40 procent. Wie zijn geld een jaar laat staan, heeft bij ongewijzigde rente een vergoeding van 0,65 procent op zijn spaargeld, het hoogste bod momenteel op de Belgische markt. Wie minder of meer spaart, ziet de basisrente naar 0,05 procent zakken.

Is het slim om veel geld op een spaarrekening te plaatsen?

Is het echter verstandig om veel geld op een spaarrekening te zetten? Eén zaak is zeker. Wie dat doet, wordt er armer op. In februari bedroeg de inflatie in ons land liefst 8,04 procent.

Anders gezegd: voor een korf goederen waarvoor je vorig jaar 100 euro betaalde, moet je nu al 108,4 euro neertellen. Wie op zijn spaarrekening 100 euro had staan en de wettelijke minimumrente van 0,11 procent kreeg - bij het gros van de spaarrekeningen is dat het geval – zag zijn tegoed aangroeien tot 100,11 euro. Met andere woorden: zijn koopkracht zakte aanzienlijk.

Beleggen als alternatief

Wie zijn koopkracht wil behouden, moet het dus over een andere boeg gooien. Concreet betekent dat overstappen op beleggingsformules, waarmee je een potentieel hoger rendement kunt halen. Maar dat doe je best niet blind. De bokkensprongen op de beurzen van de voorbije dagen bewijzen nog maar eens dat de financiële markten niet alleen kunnen stijgen, maar ook fors kunnen dalen. Gespreid instappen, is dan ook de boodschap. Dat kan je doen met beleggingsplannen, waarbij je periodiek – bijvoorbeeld elke maand - een bedrag belegt. Dat zal weliswaar niet verhinderen dat je in slechte tijden je investering in waarde ziet dalen, maar je zal nooit al je centen in de beurs investeren op het moment dat die op haar hoogste peil staat.

Welke voordelen biedt een spaarrekening?

Toch is het verstandig om een belangrijk bedrag op je spaarrekening te behouden. Ten eerste zijn tegoeden tot 100.000 euro per persoon beschermd door het depositogarantiesysteem. Als een bank failliet gaat, zorgt dat systeem ervoor dat klanten hun geld terugbetaald krijgen. Gaat het om 125.000 euro en is dat je enige tegoed bij de bank, dan kan je hoogstens 20 procent van je inleg verliezen.

Let wel: tegoeden bij Santander Consumer Bank vallen onder het Spaanse depositogarantiesysteem.

Voorts zijn spaarrekeningen niet onderhevig aan de grillen van de beurs. Zelfs al vreet de inflatie nu een stuk koopkracht weg, je vermijdt er de soms grotere terugvallen op de financiële markten mee. Dat is belangrijk als je de centen op relatief korte of middellange termijn met zekerheid nodig heeft, bijvoorbeeld voor de aankoop van een auto of als eigen inbreng bij de aankoop van een woning.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Spaargids.be

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be. Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.