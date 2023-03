Is het slim om te beleggen in ‘afslankspuitjes’? “Wie dit aandeel 10 jaar geleden kocht, heeft daar 724 procent winst op gemaakt”

Waarin investeer je best: een apparte­ment of een huis? “Er zijn 30% meer huurders dan vorig jaar, maar niet elke soort woning is in trek”

Zo’n 20 tot 30 procent van de vastgoedkopers zijn investeerders die een pand willen verhuren. Hoewel er ook steeds meer huurders op de markt komen, is lang niet iedere vastgoedinvestering een succesverhaal. Koop je best een huis of appartement? Met welke troeven kan je de huurprijs optrekken? En hoe zorg je ervoor dat je zelf zo weinig mogelijk tijd aan verliest? Onze woonexpert Björn Cocquyt vertelt hoe je zo veel mogelijk rendement uit je investering haalt: “Niemand neemt het je kwalijk als je hiervoor de huurprijs opdrijft.”