Is het slim om nog te beleggen wanneer je met pensioen bent? “Als je 10.000 euro ter beschikking hebt, beleg je beter niet in individuele aandelen”

Paniek op de beurs. Onze geldexpert beant­woordt 10 prangende vragen: “Het zou juist heel onverstan­dig zijn om je geld nu thuis te bewaren”

In de VS zijn de afgelopen dagen twee banken gekapseisd. Het is van 2008 geleden dat de financiële wereld zo hard daverde op zijn grondvesten. De schade beperkt zich niet tot de VS. Ook bij ons dalen de beurzen en is er sprake van paniek. Komt er een recessie? Moeten we vrezen voor onze spaarrente? En welke aandelen zullen het hardst zakken? We vragen het aan onze geldexpert Pascal Paepen.