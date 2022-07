Is het nu ‘tot’ of ‘op’ 15 juli: mag jouw belastingaangifte vandaag nog ingediend worden?

Wat gebeurt er daarna: wordt de Tax-on-Web-toepassing afgesloten? “Nee, hoor, ook nadien kan je die aangifte nog indienen. Maar ook als het maar één minuut na middernacht is, wordt geregistreerd dat ze te laat ingediend is. Met alle mogelijke gevolgen vandien.” Dat klinkt wel dreigend: staan er zware boetes op zo’n aangifte die te laat binnenkomt? “Daar staan niet alleen boetes van 50 tot 1.250 euro op, die kunnen ook gecombineerd worden met belastingverhogingen van 10 tot 200%”, klinkt het streng. “Maar dat wordt wel geval per geval bekeken en beoordeeld. Is er sprake van recidive: dient die belastingplichtige elke keer weer zijn aangifte te laat in? Is er sprake van bedrieglijk opzet? Of zijn er echt goede redenen en is het begrijpelijk dat iemand te laat is? Daar wordt allemaal rekening mee gehouden, natuurlijk.”