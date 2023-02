Is het normaal dat je je energiepremie voor januari en februari nog niet ontvangen?

Na het eerste basispakket energie van vorig najaar geeft de federale overheid nu het tweede basispakket, voor de maanden januari, februari en maart. De tegemoetkoming bedraagt in totaal 405 euro voor aardgas en 183 euro voor elektriciteit. De kans is wel groot dat je nog geen euro hebt ontvangen. Wanneer mag je de energiepremie verwachten? En moet je daar zelf iets voor doen?

Het tweede basispakket voor elektriciteit bedraagt 61 euro per maand. Voor de maanden januari, februari en maart gaat het dus in totaal om 183 euro. Voor aardgas voorziet de federale overheid een premie van 135 euro per maand of een totaalsom van 405 euro. Je houdt er best wel rekening mee dat die premie gekoppeld is aan een inkomensvoorwaarde. Bij mensen met een hoger inkomen, kent de federale overheid het basispakket eerst toe en verrekent het de tegemoetkoming nadien via de belastingbrief.

Wie heeft er recht op het basispakket?

Je maakt aanspraak op het basispakket wanneer je over een energiecontract beschikt dat op de referentiedatum van 31 december 2022 variabel was ofwel wanneer je een contract met vaste prijs afsloot of hernieuwde na 30 september 2021. Wie een sociaal tarief ontvangt, komt niet in aanmerking. Op een tweede verblijf is het basispakket eveneens niet van toepassing.

Wanneer ontvang je het basispakket?

De energieleverancier verrekent het volledige bedrag van het tweede basispakket in één beweging via de voorschot- of afrekeningsfactuur die hij in februari of maart verstuurt. 1 april 2023 geldt als uiterste deadline. Is je factuur lager dan de premie, dan moet de betaling voor 18 april 2023 gebeuren. Je houdt de volgende facturen van jouw energieleverancier dus best in de gaten. Is de premie tegen 1 april nog niet verrekend, dan kan je vanaf 23 april 2023 een aanvraag indienen via de website van de FOD Economie.

Ondertussen zou je het eerste basispakket voor de maanden november en december al moeten ontvangen hebben. Het ging toen om 122 euro voor elektriciteit en 270 euro voor aardgas. Is dat niet het geval en heb je er wel recht op, dan kan je tot 15 april 2023 een aanvraag indienen bij de FOD Economie: via de website of via een papieren aanvraagformulier.

Wat als ik van energieleverancier ben veranderd?

Het energiecontract dat je op 31 december 2022 had, is van tel. Veranderde je ondertussen van energieleverancier of ben je verhuisd, dan is het nog altijd de toenmalige energieleverancier die de premie uitkeert. Wie wil overstappen naar een andere energieleverancier hoeft dus niet te vrezen om zijn basispakket te verliezen.

Volgt er nog een nieuw basispakket?

Nu de energieprijzen stevig gedaald zijn, lijkt dat weinig waarschijnlijk. De federale overheid heeft bovendien beslist het uitgebreide sociale tarief af te schaffen vanaf 1 juli 2023. Dat wijst erop dat het de steunmaatregelen wil afbouwen.

