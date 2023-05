Is het nieuwe zwembad in je tuin verzekerd?

IndependerTijdens de pandemie ontstond er in ons land een rush op eigen zwembaden, en sindsdien is het aantal vaste exemplaren meer dan verdubbeld. Maar zo’n vast zwembad in je tuin kun je maar best goed verzekeren, niet? En wat met een opblaasbaar zwembad dat je als huurder plaatst? Independer.be legt uit wat je moet weten.

Een woningverzekering of brandverzekering beschermt je tegen veel meer onheil dan je wel denkt. Brandverzekeringen voor particulieren vergoeden minimaal de schade veroorzaakt door brand, blikseminslag en ontploffingen aan het gebouw. Bijkomend ben je verzekerd tegen stormschade en natuurrampen. Bij de meeste brandverzekeringen ben je daarnaast gedekt tegen glasschade, waterschade, rook- of roetschade en de schade aan elektrische toestellen. Ook waterschade door een breuk van de leidingen, het overlopen van dakgoten of insijpelen van water door het dak staan vaak als uitbreiding in de waarborg.

En sommige klassieke woningverzekeringen dekken zelfs de schade aan een vast buitenzwembad in de tuin. Maar lees zeker de kleine lettertjes, om perfect te weten wat er allemaal verzekerd is. Hoe zit het bijvoorbeeld met de folie die over je zwembad ligt? Ook de filters, het tuinmeubilair of de schoonmaakapparaten vallen meestal niet onder de klassieke verzekering. Wil je ook tegen schade aan deze spullen beschermd zijn, dan moet je een specifieke tuinverzekering afsluiten. Daarvoor kun je de brandverzekering uitbreiden met een speciale waarborg voor de tuin. Zorg er wel voor dat die tot in detail staat vermeld in de bijzondere voorwaarden van je contract, zodat er geen ruimte is voor discussie als er zich een schadegeval voordoet.

Wat dekt de tuinverzekering precies?

Een tuinverzekering dekt meer dan het vast zwembad alleen. Ook je tuinmeubelen, barbecue, tuinverlichting, jacuzzi en zelfs je vijver en je kostbare vissen kun je als eigenaar laten verzekeren. Zo ben je ingedekt in het geval van schade aan die spullen door natuurrampen (brand en storm), overstroming of diefstal.

Hoe zit het met ‘losse’ zwembaden?

Huur je een woning, dan investeer je uiteraard niet in een vast buitenzwembad. Maar misschien ga je wel voor één van het opblaasbare of plastic type, dat je in de zomermaanden buiten plaatst. Nogal wat verzekeraars dekken in hun ‘brandverzekering huuraansprakelijkheid’ enkel schade aan het gebouw zelf. Een opblaasbaar zwembad valt daar meestal niet onder, omdat het net zoals een moestuinserre geen essentieel deel uitmaakt van een woning.

Waar kun je je nog verder tegen verzekeren?

1. Schade aan je inboedel

Een inboedelverzekering dekt je inboedel en persoonlijke spullen in je woning als er schade is bij brand, storm, hagel, water en natuurrampen zoals een aardbeving of overstroming. Deze verzekering is niet wettelijk verplicht voor huurders, in tegenstelling tot een verzekering tegen schade aan het gebouw. Maar toch is het een must. Bij schade door brand of water lopen de kosten immers snel op. Zo kan een lek aan het dak niet alleen je plafond ruïneren, maar ook de kleerkast die onder het dak staat.

2. Inbraak en diefstal

Je kunt je brandverzekering bijkomend uitbreiden met een waarborg inbraak of diefstal. Die waarborg dekt niet alleen je gestolen spullen, maar ook de schade als gevolg van de inbraak. Een geforceerde deur of een ingeslagen raam, bijvoorbeeld.

3. Procedurekosten

Als derde uitbreiding kun je een rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Die dekt de gerechts- en advocatenkosten die je betaalt als een schadegeval leidt tot betwistingen.

4. Schade aan derden

En dan is er nog de familiale verzekering. Die vergoedt de schade die jij, een gezinslid of je huisdier per ongeluk toebrengen aan iemand anders of aan de bezittingen van die derde. Het gaat dan zowel om lichamelijke als om materiële schade.

