Is een termijnrekening opnieuw interessant? Dit zijn de verschillen met een gewone spaarrekening

Wat is een termijnrekening?

Bij een termijnrekening stort je voor een afgesproken tijd geld op een rekening. Van bij de start weet je ook meteen hoeveel intrest je zal krijgen. Die krijg je jaarlijks uitbetaald. Op de vervaldag ontvang je daarnaast ook je ingelegde kapitaal integraal terug. Geen verrassingen dus.

Er zijn termijnrekeningen voor alle mogelijke looptijden. Van één maand tot tien jaar en alles daartussen. Het is zelfs mogelijk om een termijnrekening af te sluiten voor bijvoorbeeld één jaar, twee maanden en drie dagen.

Looptijd minder dan een jaar

De intresten op termijnrekeningen lopen uiteen. Voor zes maanden krijg je bij Deutsche Bank bijvoorbeeld 3,04 procent, maar daarvoor moet je wel een bedrag van minstens 100.000 euro inleggen. Bij Izola bank bedraagt de vergoeding 2,40 procent. Hier kun je al terecht met stortingen vanaf 500 euro.

De geafficheerde rentes zijn wel bruto. Om te weten hoeveel je echt overhoudt, moet je ze verminderen met 30 procent roerende voorheffing. Je houdt dan nog respectievelijk 2,128 en 1,68 procent netto over.

Is dit interessant? Daarvoor moet je de tarieven vergelijken met de opbrengst van spaarboekjes. Voor periodes van minder dan een jaar dien je enkel rekening te houden met de basisrente. Dus niet met de getrouwheidspremie want die krijg je pas wanneer je de tegoeden twaalf maanden laat staan.

Spaarboekjes hebben doorgaans het voordeel dat je op de eerste schijf van 980 euro aan intresten geen belastingen moet betalen. Ze moeten dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De beste voorwaarden vind je hier bij Izola Bank. Die biedt 2 procent, maar omdat die rekening niet in aanmerking komt voor de fiscale vrijstelling is er toch roerende voorheffing verschuldigd. Netto blijft er dan 1,40 procent over. Op de spaarrekeningen van NIBC Direct en Santander Consumer Bank geldt de vrijstelling wel. Hier vang je 1 procent rente.

In dit geval brengt de hoogst renderende termijnrekening dus meer op dan de spaarrekening met de hoogste rente. Let wel: de rente van een termijnrekening ligt meteen vast voor de hele periode, terwijl de basisrente van een spaarrekening elke dag kan worden gewijzigd. Zowel omhoog als omlaag. Bij de spaarrekening heb je bovendien het voordeel dat je elke dag aan je geld kan. Kies je voor een termijnrekening moet je wachten tot de termijn verstreken is.

Looptijd meer dan een jaar

Wat met de termijnrekeningen op een jaar of meer? De hoogste rente voor een termijnrekening op één jaar vind je opnieuw bij Deutsche Bank, die 3,18 procent biedt. Maar ook hier bedraagt de minimale inlage 100.000 euro. Dan volgen Izola Bank met 2,80 procent en Santander Consumer Bank met 2,75 procent. Na aftrek van roerende voorheffing blijft daar respectievelijk 2,23%, 1,96% en 1,925% van over.

Dit kan je vergelijken met de totale rente op spaarrekeningen, dus basisrente + getrouwheidspremie. De beste voorwaarden krijg je momenteel bij de Vision Max-rekening van Santander Consumer Bank met 2% (0,80% basisrente + 1,20% getrouwheidspremie). Daarvoor moet je wel tussen 125.000 euro en 200.000 euro storten. Bij de NIBC Getrouwheidsrekening en de Fidelity-rekening van MeDirect (vanaf 31/5) vang je eveneens 2% (0,50% basisrente + 1,50% getrouwheidspremie), maar dan zonder voorwaarden.

Abstractie gemaakt van het aanbod van Deutsche Bank kan je hier dus beter af zijn met de hoogst renderende spaarrekening indien de basisrente niet zakt in de loop van het jaar. De getrouwheidspremie ligt meteen vast voor een heel jaar.

Aandachtspunten

Bij termijnrekeningen stijgt de rente doorgaans naarmate de looptijd van de belegging langer is, al kunnen daar uitzonderingen op zijn. En die zijn er nu ook. Zo biedt de tandem Crelan/AXA momenteel 2,80% op 3 jaar, 2,35% op 7 jaar en 2,55% op 10 jaar. Alles hangt af van de situatie op de financiële markten en van de posities van de bank zelf. Mogelijk wil de bank extra geld op drie jaar aantrekken omdat ze bijvoorbeeld zelf veel verplichtingen op die looptijd is aangegaan.

Nog dit: tegoeden op termijnrekeningen vallen net als tegoeden op spaarrekeningen onder de garantieregeling. Dat betekent dat je van je totale spaargeld bij een bank tot 100.000 euro kunt recupereren, mocht ze over de kop gaan. Let wel: Izola Bank valt onder de garantieregeling van Malta, Santander Consumer Bank onder die van Spanje, Deutsche Bank onder die van Duitsland en NIBC onder die van Nederland. Bij MeDirect is de Belgische regeling van toepassing.

Je kan ook kiezen voor een alternatief. Kasbons hebben dezelfde kenmerken als een termijnrekening: een vooraf vastgelegde opbrengst voor een vooraf afgesproken termijn. Maar ze hebben nog een extra voordeel. Heb je voor het einde van de looptijd geld nodig? Dan kan je ze verkopen. Voor een termijnrekening moet je in dit geval op goodwill van de bank rekenen. Anderzijds kan je bij een termijnrekening dan weer proberen om te onderhandelen over het tarief. Bij een kasbon is dat niet mogelijk.

