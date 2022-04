Is een groepsaankoop energie vandaag een slimme zet? Zo denkt de Vlaming erover

Nu de torenhoge energieprijzen ons dwingen om ons energieverbruik kritisch onder de loep te nemen, komen ook duurzame energieoplossingen vaker in beeld. En daarvoor bundelen consumenten de krachten, zo blijkt uit een onderzoek dat werd afgenomen bij lezers van Het Laatste Nieuws door iChoosr, een onafhankelijke organisator van groepsaankopen.

60% kiest voor groepsaankoop

‘Je moet prijzen vergelijken!’ Klinkt bekend in de oren? Toch is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn vaste en variabele tarieven, kortingen, eenmalige kosten, premies … Maar ook zonnepanelen kunnen voordelig zijn. En heb je dan een thuisbatterij nodig of niet? Er is een wirwar aan mogelijke oplossingen om je energieverbruik betaalbaar te houden. Maar wat is voor jou de beste oplossing? 60% van de ondervraagden kent het antwoord: intekenen op een groepsaankoop. Een onafhankelijke organisator bekijkt jouw situatie en doet je een voorstel, gratis en volledig vrijblijvend. Een andere energieleverancier voor elektriciteit en gas kan een optie zijn, maar ook voor zonnepanelen en thuisbatterijen bestaan voordelige groepsaankopen.

De prijs is en blijft het belangrijkste

Het grote voordeel van een groepsaankoop is de prijs. Die is zo scherp door het ‘voordeel van veel’-principe: hoe meer consumenten intekenen, hoe lager de prijs wordt. Je belandt dan misschien wel bij een kleinere of minder bekende leverancier, maar daar hebben de ondervraagden geen enkel probleem mee. Maar liefst 75% van de HLN-lezers vindt de prijs voor gas en elektriciteit doorslaggevend bij de keuze van een energieleverancier. Voor 14% is de naambekendheid van de leverancier dan weer het belangrijkste. Het feit dat de energie groen en duurzaam is, is voor 10% van de ondervraagden de topprioriteit bij hun keuze.

Zonne-energie is hot

We zijn met z’n allen gefrustreerd door de hoge energieprijzen, maar we blijven niet bij de pakken zitten. Want oplossingen zijn er. 38% geeft aan de verwarming een graadje lager te zetten. Voor 43% is het energieverbruik beperken het belangrijkste actiepunt. Maar de meerderheid (67%) overweegt om te investeren in zonnepanelen, eventueel in combinatie met een thuisbatterij. Hernieuwbare energie zit duidelijk in de lift.

