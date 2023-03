Is een buurtsupermarkt zoals Carrefour Express echt zoveel duurder dan AD Delhaize? Onze journaliste vult haar winkelkar en test het uit

Wouter Torfs (64) deelt zijn financiële lessen: “Ik heb enkele keren in goed vertrouwen geld geleend dat nooit is terugbe­taald”

33 jaar lang was Wouter Torfs (64) CEO van zijn familiebedrijf dat hij uitbouwde tot dé schoenenketen van het land. Sinds enkele maanden staat de geboren ondernemer aan het hoofd van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). We vroegen hem welk advies hij zou geven aan zijn 20-jarige zelf en wat zijn financiële toppers en missers zijn. “Het is altijd makkelijk om decennia later wijze uitspraken te doen.”