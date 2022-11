Is dit een goed moment om een woning te kopen? "Een dag wachten met het aangaan van een lening kan een verschil maken van 80 euro per maand”

Spaargids.beDe gemiddelde rentevoeten voor woonleningen met een looptijd van twintig jaar zijn dit jaar opgeklommen tot ruim 3%. Wie met het idee speelt een huis te kopen en dus een hypothecaire lening wil afsluiten, zit met een dilemma. Stap je meteen naar de bank voor een woonlening of blijf je nog wat geduld oefenen, in de hoop dat de intresten weer snel een duik nemen? Spaargids.be wikt en weegt de opties.

Elke dag vergelijkt Immotheker-Finotheker 2.000 kredietformules bij zestien banken. Voor een woonlening van 250.000 euro met een quotiteit van 81 tot 100% en rentevast over 15, 20 en 25 jaar bedragen de laagste rentevoeten momenteel respectievelijk 2,22%, 2,41% en 2,59%. In vergelijking met zes maanden geleden zijn die rentevoeten gestegen met 0,19 tot 0,85%.



Beter niet wachten

“Het klopt dat de hypothecaire leningen al een tijdje een opwaartse trend vertonen. Een dag wachten met het aangaan van een lening kan als het ware een verschil maken van 80 euro per maand”, zegt Kristophe Thijs, directeur communicatie bij de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB) Vlaanderen. “We adviseren kandidaat-kopers daarom om zeker niet te wachten met kopen en hiervoor een lening aan te gaan.”

Quote We zien ook niet meteen veel redenen om aan te nemen dat de rente snel zal dalen. In historisch perspec­tief staat die rente nog op een redelijk niveau Kristophe Thijs, directeur communicatie CIB Vlaanderen

Daar zijn volgens hem verschillende redenen voor. “Ook de huurmarkt zit in stijgende lijn waardoor het enige alternatief voor kopen, met name huren, ook niet goedkoper zal worden. We zien ook niet meteen veel redenen om aan te nemen dat de rente snel zal dalen. In historisch perspectief staat die rente nog op een redelijk niveau. Zo’n vijftien jaar geleden stond de rentevoet op 5,25%, al is het niet meteen onze verwachting dat dat niveau opnieuw gehaald zal worden. Daarnaast kennen we op de Belgische vastgoedmarkt al vele decennia stabiliteit.”

“Akkoord, onder meer corona heeft ervoor gezorgd dat de prijzen flink in de hoogte gingen. Die stevige prijsverhogingen zijn gelukkig stilaan verleden tijd. Maar het is de verwachting dat onze vastgoedprijzen verder zullen evolueren als ‘een rustig kabbelend riviertje’, zoals we dat jaren hebben gekend. Met name stijgingen van jaarlijks om en bij de 2%.”

“Als we al een daling verwachten, kan die zich voordoen in de energieverslindende woningen waar thema’s als renovatieverplichtingen, asbestattestering, dure bouwmaterialen… ervoor kunnen zorgen dat de prijzen niet verder doorschieten. Maar voor goed afgewerkte, gerenoveerde of energiezuinige woningen zal de vraag groot blijven en zullen er zich geen dalingen voordoen. We zien nu al een tijdje de trend dat woningen met een goede EPC-score populair zijn en dus niet in prijs zakken.”

Grote rush is voorbij

Kristophe Thijs geeft aan dat, in tegenstelling tot enkele maanden geleden, de grote rush nu wel voorbij is. “Je zou kunnen zeggen dat kandidaat-kopers zich wat meer tijd kunnen gunnen alvorens een beslissing te nemen, maar door de stijgende rentevoeten is dat nu ook niet meteen het goede moment.”

“Het advies is wel om sterk te onderhandelen met de banken en zeker bij meerdere banken aan te kloppen, waar tot voor enkele maanden niet altijd de tijd voor was. Historisch gezien staan de rentevoeten helemaal nog niet hoog en onze verwachting is dat het huidige peil mogelijk wel enkele jaren zou kunnen aanhouden. Al is de vraag wanneer het plafond op dit vlak echt bereikt wordt.”

“Een ‘big deal’ zit er mogelijk alleen in voor die panden die aardig wat renovatie nodig hebben en waar kopers zelf de hand aan de ploeg willen slaan. In die niche kunnen we mogelijk een prijsdaling/stagnatie verwachten, omdat kopers dienen rekening te houden met de renovatiekosten en ook de banken rekening houden met de EPC-score bij het verlenen van een krediet.”

Variabele rentevoet en herziening

Wie verwacht of hoopt dat de woonrentes de komende jaren opnieuw dalen, kan ook opteren voor een woonkrediet met variabele rentevoet. Het is daarnaast ook nog altijd mogelijk om je woonkrediet gedurende de looptijd te herzien.

