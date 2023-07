Is de zomervakantie een slim moment om te solliciteren? En op welke dag van de week doe je dat het best?

JobatTiming is alles, niet in het minst tijdens je zoektocht naar een nieuwe - of eerste, de nieuwe lichting afgestudeerden indachtig - job. Jobat.be vroeg daarom enkele tips aan Jari Kellner, expert rekrutering en selectie bij hr-dienstengroep Liantis.

Vermijd vrijdagavond

“Om ervoor te zorgen dat je bovenaan de kandidatenlijst staat, is het aangeraden om je sollicitatie niet op vrijdagavond te versturen. Dat heeft vooral te maken met de mailbox of het systeem dat dan op maandag plots vol zit, waardoor de verwerkingstijd mogelijk oploopt”, zegt Jari Kellner.

“Hoewel het ‘ideale’ moment misschien niet écht bestaat, is uit mijn eigen ervaring, en bijvoorbeeld Amerikaans onderzoek, gebleken dat je cv het meest opvalt op dinsdag, woensdag en donderdag. Volgens mij is het tijdstip van solliciteren echter niet het belangrijkste, maar toch vooral de manier waarop je solliciteert.”

Kwaliteit staat voorop

“Zorg voor een duidelijk en overzichtelijk cv waarin je je persoonlijke gegevens vermeldt en je sterke punten benadrukt, zoals taalvaardigheden, leiderschap, betrokkenheid en softwarekennis. Presenteer jezelf kort maar krachtig en geef een overzicht van je ervaringen. Wees volledig, eerlijk en beknopt, en vermeld alleen relevante informatie.”

Online solliciteren

Waarop moet je letten? Wat zijn de valkuilen? En hoe heb jij dat streepje voor om het beste van jezelf te tonen én die droomjob binnen te halen? Dat lees je allemaal in deze gratis e-gids.

Belangrijk: de juiste periode

Het is volgens Jari niet zozeer de dag die een rol speelt bij de timing van een sollicitatie, maar eerder de periode. “Rond feestdagen, verlengde weekends en zomervakanties kan solliciteren vaak wat moeilijker zijn, omdat veel mensen – ook rekruteerders – dan verlof nemen. Dat kan dus invloed hebben op het rekruteringsproces."

“Het hangt echter ook sterk af van de branche of sector, waarin je solliciteert. In de detail- en horecasector zijn bijvoorbeeld de zomermaanden en feestdagen juist erg druk en worden extra medewerkers net ontzettend hard geapprecieerd. Naar het einde van het kalenderjaar kan het ook drukker worden en is er vaak meer vraag naar nieuwe medewerkers, omdat budgetten worden bekeken en beslissingen genomen moeten worden."

“Wat wél zeer belangrijk is bij een sollicitatie in de vakantieperiode is om aan te geven of je al dan niet op reis gaat in de komende weken. Op die manier speel je proactief in op mogelijke communicatie of kansen die je anders zou kunnen missen.”



Tip: Zeventien simpele manieren om je cv een instant upgrade te geven.

Stuur je reminders?

Geduld is een schone deugd maar het is niet iedereen gegeven. Zeker wanneer je (dringend) een nieuwe job zoekt, kan het wachten op een antwoord wel eeuwen lijken te duren. Wees toch ook niet te vroeg met opvolgmails of reminders, stelt de Liantis-expert.

“Het is aangeraden om als kandidaat minstens één werkweek te wachten voordat je opnieuw contact opneemt met de organisatie waar je gesolliciteerd hebt. Hoewel je enthousiast en gedreven kan zijn, kunnen bedrijven dit immers ervaren als té opdringerig.”



Ben jij nog blij met je huidige job? Doe nu de test.

Biedt bellen een meerwaarde?

“Sowieso is het sturen van een opvolgmail wel een proactieve stap, waarbij je laat zien dat je oprecht interesse hebt in de functie en het bedrijf, en toont het zelfs dat je een meerwaarde kan zijn voor het bedrijf. Werkgevers hechten immers veel belang aan gemotiveerde medewerkers die letterlijk goesting hebben om bij hen aan de slag te gaan.”

“Die opvolging en proactieve houding trekken sollicitanten best ook verder door in de procedure. Want heb je na je sollicitatie nog vragen of twijfels? Maak ze dan zeker kenbaar en verwoord ze zo concreet mogelijk. Dat helpt zowel jou als de organisatie om te bepalen of er een match is of niet.”

En wat is de waarde (en gepaste timing) van een telefonisch gesprekje om je interesse te tonen? “Als je je interesse al hebt laten blijken via e-mail of een vacaturepagina, zou ik de bovenstaande richtlijnen volgen: neem na één week contact op na je sollicitatie. Als je echter nog geen communicatie hebt gedaan of interesse hebt getoond in de organisatie of de vacature, kan het zijn dat je je onderscheidt van andere kandidaten door net te bellen en op die manier je interesse te tonen”, zo besluit Jari.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer via Jobat.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Jobat.be.

Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.