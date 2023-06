Is de communicatiesector iets voor jou? Nathalie (48) getuigt: “Je kan echt het verschil maken voor veel mensen”

JobatStudies en jobs binnen marketing & communicatie zijn populair. Toch zijn er nog heel wat openstaande vacatures te vinden in deze sector. Op dit moment alleen al zo’n 600. Nathalie De Burggrave (48), expert communicatie bij de gemeente Puurs-Sint-Amands, is alvast lovend over haar job. In een gesprek met Jobat.be somt ze de vele voordelen (en ook enkele nadelen) op.

Volgens barema's

“Het loon is afhankelijk van de sector”, weet Nathalie De Burggrave (48), die al sinds 2009 als expert communicatie bij de gemeente Puurs-Sint-Amands werkt. “Bij de overheid kan je niet onderhandelen over je loon. Daar bepaalt je diploma vaak je salaris. Gelukkig kan je nu ook relevante ervaring in de privésector laten meetellen bij de berekening van je loon. Daarbovenop krijgen wij ook nog heel wat extralegale voordelen.”



Het brutomaandloon waaronder een communicatieprofessional bij de overheid valt, hangt af van het diploma, de anciënniteit en de functie.

Een deskundig medewerker met een bachelordiploma (B1) start volgens de huidige barema’s aan 2.883,19 euro bruto per maand. Een bachelor met 10 jaar privé-ervaring kan op 3.299,83 euro bruto tekenen. Een bachelor met 10 jaar overheidservaring op B-niveau (B2) verdient 3.658,15 euro bruto.

Een expert met een masterdiploma verdient meteen een pak meer. Als starter (A1) verdien je 3.641,48 euro bruto. Met 10 jaar privé-ervaring is dat 4.508,11 euro, met 10 jaar overheidservaring (B2) is dat 4.883,09 euro.

Catchy en prikkelende copy

Hoe dan ook zou Nathalie, die lid is van de vereniging voor overheids- en socialprofitcommunicatie Kortom, haar job in de communicatiebranche voor geen geld ter wereld meer willen missen. Zo leiden we af uit haar enthousiasme. “Ik behaalde destijds een master vertaler Nederlands-Frans-Italiaans. Frans en Italiaans gebruik ik niet tijdens mijn werk, maar het Nederlands in een doorgedreven vorm dus wel."

“Communicatie is ook heel vaak ‘vertalen’. Bijvoorbeeld een moeilijke boodschap of een saaier dossier omzetten in makkelijk begrijpbare woorden, of een leuke activiteit of een event zo catchy voorstellen dat mensen staan te popelen om te komen. Ik kan mensen sensibiliseren met prikkelende copy, zodat ze hun gedrag positief gaan aanpassen."

“Met de juiste communicatie kan je echt het verschil maken voor veel mensen. Met gepaste communicatie kan je mensen juist informeren, op weg helpen, van gedrag doen veranderen, stimuleren of motiveren en ontspannen. Het is superbelangrijk in onze maatschappij.”

“Een communicatieprofessional is creatief met taal, maar ook met grafische vormgeving, beelden en foto’s. Die kunnen niet alleen een boodschap heel duidelijk maken. Ze zorgen ook voor herkenbaarheid en kunnen het imago van een organisatie of bedrijf boosten."

“Communicatie is veel laagdrempeliger geworden en informatie is nu toegankelijk voor iedereen. Vandaag zijn foto’s en videomateriaal cruciaal, influencers hebben een serieuze taak en nieuwsbrieven en sociale media leiden iedereen naar websites en webwinkels.”



Iedereen communi­ceert en daardoor zijn er vaak mensen die ‘denken’ een communica­tie­pro­fes­si­o­nal te zijn Nathalie De Burggrave (48), expert communicatie Puurs-Sint-Amands

Niet voor iedereen weggelegd

Aan elke job zijn er ook wel nadelen verbonden, schetst Nathalie verder. “Iedereen communiceert en daardoor zijn er vaak mensen die ‘denken’ een communicatieprofessional te zijn. Woorden, foto’s, kleuren en beelden… het zijn creatieve dingen waarover iedereen een subjectieve mening heeft. Maar het is net de communicatieprofessional die daardoor prikt.”

“Een communicatieprofessional weet wat hij of zij wil bereiken, welke boodschap hij moet brengen naar welke doelgroep en op welke manier. Het gaat om visie, planning, timing, het publiek aanspreken op de juiste toon met taal en beeld… en dat kan niet iedereen.”

“Communicatie vraagt ook flexibiliteit”, zegt Nathalie. “De job stopt niet altijd om 17 uur. Soms zijn er events in het weekend of ’s avonds. Als je dan live de socials wil voeden, moet je ook aanwezig zijn. Maar dan pik je meteen natuurlijk wel iets leuk mee."

“Ook in crisissituaties, bijvoorbeeld een zware brand of ongeluk, is communicatie naar onder meer de buurt superbelangrijk. Het communicatieteam speelt hier een belangrijke rol. We schakelen de pers in, richten een callcenter op en stoppen brieven in de brievenbussen. En zo’n dingen gebeuren ook ’s avonds, ’s nachts of in het weekend. Maar ook daar maken we net weer het verschil door snel en correct te informeren. Zo helpen we mensen en nemen we onnodige onrust weg.”

