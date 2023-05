Is beleggen met AI dé formule voor succes? Onze geldexpert is kritisch: “Er wordt niet rationeel gehandeld op de markten, emoties spelen ook een rol”

Vrouwen betalen tot 100 euro meer in de garage: hoe zorg je ervoor dat je wél een correcte prijs betaalt?

Vrouwen betalen meer dan mannen voor een onderhoud of herstelling in de garage. Dat blijkt uit een uitgebreide test van het VTM-programma ‘Ze zeggen dat’. Hoe zorg je ervoor dat je wel een correcte prijs betaalt? We vragen het aan Monic Bührs, expert in talentontwikkeling van vrouwen.