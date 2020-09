Inwoners Genève krijgen hoogste minimumloon ter wereld: netto 3.000 euro per maand SVM

30 september 2020

18u02

De inwoners van het Zwitserse kanton Genève hebben voor de verhoging van het minimumloon gestemd. Dat zal nu stijgen tot 23 Zwitserse frank bruto per uur of zo'n 4.080 frank bruto per maand (bijna 3.800 euro). Dat bedrag, waarvan netto nog altijd zo'n 3.000 euro zou overblijven, is volgens de vakbonden nodig om waardig te kunnen leven in het gebied.

Het gaat meer dan waarschijnlijk om het hoogste minimumloon ter wereld. In Luxemburg ligt het minimumloon op 2.140 euro en in Australië op ongeveer 1.950 euro.

De maatregel gaat in op 17 oktober. Zo'n 30.000 inwoners -ongeveer 10 procent van de actieve bevolking in het kanton- zouden er een beroep op kunnen doen.

530.000 euro voor klein appartement

De vakbonden hadden de verhoging al verschillende keren op tafel gelegd, maar het werd zowel in 2011 als in 2014 verworpen. Nu is het dus wel goedgekeurd met 58 procent van de stemmen.

De levensduurte in Genève is bij de hoogste ter wereld. Een klein appartementje van zo'n 40 vierkante meter kost er gemiddeld 530.000 euro. Om te huren, moet al snel 1.800 à 2.000 euro per maand op tafel gelegd worden. De vakbonden wijzen erop dat kleinverdieners -het mediaanloon ligt er op 5.300 euro netto- precair wonen of verschillende jobs moeten combineren om rond te komen.