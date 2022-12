Investeringsdrang Elia dreigt stroomfactuur duurder te maken

Maar de CREG, die moet waken over de kosten, vreest dat de investeringen de factuur van gezinnen en bedrijven zullen opdrijven. De waakhond spreekt over een verdubbeling van de transmissienettarieven over een periode van tien jaar. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt op zijn stroomfactuur iets meer dan 35 euro per jaar aan Elia-tarieven, of zo'n 2 procent van de factuur.