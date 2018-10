Invasie goedkope Chinese auto's in Europa komt op gang, en dat vanuit België Niek Schenk

21 oktober 2018

10u57

Na Lynk & Co dient zich een tweede Chinees automerk aan dat in Europa auto's gaat produceren en verkopen. De Chinese autofabrikant Thunder Power wil vanaf eind 2020 elektrische auto's produceren in Gosselies nabij Charleroi. Lynk & Co zal zijn auto's produceren bij Volvo Cars in Gent. Mogen we binnenkort een invasie van goedkopere Chinese auto's verwachten?

Thunder Power en de Waalse investeringsmaatschappij Sogepa sloten afgelopen week een overeenkomst daartoe. Thunder Power gaat in Gosselies een onderzoekscentrum en een productielijn opstarten voor elektrische auto’s, bedoeld voor de Europese markt. De eerste elektrische auto die er van de band zal rollen is de ‘Chloe’, een kleine stadsauto die 350 kilometer kan afleggen.

Bedoeling is in eerste instantie 30.000 auto’s te bouwen, maar dat kan worden verhoogd naar een jaarproductie van 80.000. Aan het investeringsproject hangt een prijskaartje van 175 miljoen euro. Sogepa, de financiële arm van het Waals gewest, investeert 50 miljoen euro. Voor Thunder Power Electric, opgericht in 2011, betekent de productie in België de eerste assemblagelijn die wordt gevestigd buiten China.

De invasie van goedkope, Chinese auto’s op de Europese markt begint hiermee serieuze vormen aan te nemen. Lynk & Co is het eerste Chinese automerk dat op grote schaal naar Europa komt. De auto’s van dat merk worden vanaf eind volgend jaar geproduceerd bij de Volvo Cars-fabriek in Gent. Het eerste model van Lynk & Co, een elektrische SUV, bevindt zich in de klasse van de Volkswagen Tiguan. Volgens bronnen in de auto-industrie zal hij straks in Europa misschien wel 30 procent goedkoper kunnen zijn dan de VW.

Lynk & Co werd in 2015 gelanceerd door Volvo-eigenaar Zhejiang Geely Holding. Volvo Cars nam vorig jaar een belang van 30 procent in Lynk & Co en beide merken willen nauw gaan samenwerken. Lynk & Co wil uitsluitend volledig elektrische auto’s en hybrides maken, die bovendien permanent met internet verbonden zijn. Lynk & Co gebruikt dezelfde technische basis als de Volvo-modellen die al in Gent van de band rollen.