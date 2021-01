Intussen doet Bitcoin er nog wat bij

De voorbije week alleen al steeg de bitcoin 30 procent in waarde. Door de stijging passeert de totale marktwaarde van alle cryptomunten voor het eerst 1 biljoen dollar. Twee derde van de waarde van cryptomunten is voor rekening van bitcoin.

Forse schommelingen

Voorzichtig

Bitcoin komt steeds vaker voor in de portefeuilles van institutionele beleggers, terwijl hij voorheen vaak enkel door speculanten en tech-fanaten werd gekocht. Andere beleggers blijven dan weer voorzichtig, gezien de forse schommelingen waar de virtuele munt aan onderhevig is.

“Het is een spel van vraag en aanbod”, zei HLN-beursexpert Pascal Paepen eerder over de munt. Zelf belegt hij voorlopig niet in bitcoin, omdat hij dat te riskant vindt. “Als je niet tegen grote schommelingen kan, begin er dan niet aan”, waarschuwde de expert. “Het is een spel waar almaar meer mensen mee bezig zijn, maar weet dat de bitcoin intrinsiek waardeloos is. Wie er op het einde mee blijft zitten, zou wel eens de zwarte piet kunnen zijn.”