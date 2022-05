Internationale Dag van de Vroedvrouw: wat zijn de voor-en nadelen van deze job? En hoeveel verdien je?

JobatEr komen almaar meer vroedvrouwen bij in ons land. Naar aanleiding van de internationale Dag van de Vroedvrouw op 5 mei zet Jobat.be deze – letterlijk – levensbepalende job in de kijker. Wat zijn de troeven? Hoeveel verdient een vroedvrouw gemiddeld en waar zijn er vacatures? Marlene Reyns, voorzitter van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV), aan het woord.

Ons land telt ongeveer 14.000 actieve vroedvrouwen, onder wie 9.000 in Vlaanderen en Brussel. “Dat aantal zit in licht stijgende lijn. Er studeren momenteel heel veel mensen voor de job. Niet elke afgestudeerde vroedvrouw vindt ook werk binnen de sector. Veel vroedvrouwen studeren verder of doen er nog een opleiding verpleegkunde bij. In bepaalde regio’s, zoals Brussel, is er in de eerste lijn wel een oproep naar vroedvrouwen. Daar krijgen vroedvrouwenpraktijken de vacatures niet ingevuld”, weet Marlene Reyns.

Mooiste beroep ter wereld

Vroedvrouwen werken zowel in de thuiszorg als in het ziekenhuis. Er zijn vroedvrouwen in loondienst en er zijn zelfstandige vroedvrouwen die mama (in spe) en kind bijstaan. Voor Reyns is dit zonder twijfel het mooiste beroep ter wereld. “Het is een voorrecht om aanwezig te zijn tijdens het belangrijkste moment van het leven”, vindt ze.

“Vroedvrouwen hebben binnen hun werkterrein een duidelijke visie en missie. Ze creëren een omgeving waarin de vrouw kan groeien in het moederschap. Vroedvrouwen spelen een steeds grotere rol in prenatale raadplegingen, zowel autonoom als in samenwerking met gynaecologen en huisartsen. Zo worden toekomstige ouders goed geïnformeerd, worden ze professioneel begeleid en wordt de fysiologie van arbeid en bevalling bewaakt.”

Verantwoordelijkheid

Vroedvrouwen moeten wel een flinke portie flexibiliteit aan de dag leggen. Zo werken ze in het ziekenhuis ook vaak ’s nachts en tijdens weekends en feestdagen. “Als zelfstandige vergt de job ook een grote inspanning naar 24/7 bereikbaarheid”, weet Reyns. “Het is goed dat steeds meer vroedvrouwen samenwerken in praktijken. De vroedvrouw draagt ook een bijzonder grote verantwoordelijkheid, maar dat kan je ook als een voordeel ervaren.”

3.100 euro bruto als starter

Het gemiddeld brutoloon van een voltijds medewerker in de gezondheidssector bedroeg vorig jaar 3.643 euro, zo blijkt uit het recente Salariskompas van Jobat. Wie vandaag in de zorgsector start, valt automatisch onder het IFIC-classificatiesysteem.

“Er spelen verschillende factoren een rol bij het loon. Een startende vroedvrouw verdient bijna 3.100 euro bruto. Als ik daar ook de toeslagen bij tel, rekening houdende met twee werkende weekends per maand en zeven late shiften, kom je op bijna 3.500 euro bruto uit. Dat komt neer op een goeie 2.200 euro netto per maand”, weet Reyns. “De zelfstandige vroedvrouw verdient wel ondermaats: 1200 à 2000 euro netto, voor vele uren werk. Wij zijn met de VBOV vragende partij om de nomenclatuur te herbekijken.”

