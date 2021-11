Internationaal Energie Agentschap verwacht dat olieprijs daalt

De voorbije weken stegen de prijzen voor ruwe olie op de internationale markten tot meer dan 80 dollar per vat, het hoogste peil in zeven jaar. De vraag overtreft het aanbod. Sommige analisten verwachten dat de prijs verder kan doorstijgen, tot zelfs 100 dollar of meer per vat. Het IEA deelt die visie niet. “De wereldoliemarkt blijft ondanks alle maatregelen krap, maar het einde van de prijsrally is in zicht”, staat in het langverwachte maandelijks rapport van het Energieagentschap.

“Dit is niet omdat de vraag aan het dalen is, zoals gehoopt werd op de klimaattop in Glasgow, maar wel dankzij de stijgende olievoorraden.” De vraag blijft hoog, onder meer omdat er opnieuw meer getransporteerd en gereisd wordt na de coronadip. De instelling houdt daarom de vraagprognose onveranderd: 5,5 miljoen vaten per dag, dit jaar. Maar aan de aanbodzijde gaan ze momenteel uit van een stijging met 1,5 miljoen vaten per dag. Alleen al de VS zouden goed zijn voor een extra productie van 400.000 vaten per dag. Maar ook in Saoedi-Arabië én in Rusland zou er meer olie opgepompt worden, zoals voorzien in de doelstellingen van het oliekartel OPEC+.