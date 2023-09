Installatie zonnepanelen piekt, maar vraag van gezinnen neemt af: sector nuanceert

MijnenergieDe kans is groot dat Vlaanderen dit jaar de kaap van 1.000 extra megawatt aan zonnepanelen bereikt. Die berichtgeving staat echter in contrast met de signalen die de sector twee maanden geleden uitstuurde. Installateurs meldden toen een terugval van het aantal bestellingen met 60 procent. “Wat de huishoudelijke markt betreft, liep de vraag wel degelijk terug”, vertelt Dirk Van Evercooren van sectorfederatie ODE aan Mijnenergie.be .

Jaarrecord is mogelijk

Tussen januari en eind juli kwamen er in Vlaanderen voor 505 megawatt aan nieuwe zonnepaneleninstallaties bij. Dat benadert het peil van het volledige kalenderjaar 2002, waar we afklopten op 517 megawatt. Het bereiken van de kaap van 1.000 megawatt is dus een realistisch streven. Daarmee zou het record van 2011 sneuvelen. Toen stopte de teller op 832 megawatt.



De zon schijnt dezer dagen stevig: hoe haal je een maximaal voordeel uit jouw zonnepanelen?

Industrieel versus huishoudelijk

Die cijfers ogen enigszins verrassend. In juli wees de sectorfederatie nog op minder gevulde orderboekjes. “De recente cijfers bewijzen dat je met statistieken eender welke boodschap kan onderbouwen, als je maar de juiste referentieperiode kiest”, geeft Dirk Van Evercooren aan.

“Onze boodschap uit juli ging over de huishoudelijke markt, terwijl de groei van begin 2023 zich op de professionele markt situeert. 2022 was een heel slecht jaar voor de industriële installaties, die om allerlei redenen werden uitgesteld tot begin dit jaar. Dat kleurt nu de statistieken van 2023. De terugval van de huishoudelijke installaties was en is reëel.”

Vanzelfsprekend blijft de sector een lans breken voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van residentiële woningen. Aan een inschatting van de concrete terugverdientijd waagt Dirk Van Evercooren zich weliswaar liever niet...

Gezien de volatiele energieprijzen situeerde de uitkomst van simulaties zich de voorbije twee jaar tussen acht jaar bij lage energieprijzen en amper 2,5 jaar aan het hoogtepunt van de energiecrisis. Nu de prijzen voor energie de voorbije maanden stevig zijn gedaald en de vergoeding die je ontvangt voor de stroom van je zonnepanelen eveneens afnam, bevindt de huidige momentopname zich ergens tussenin. Al kan uiteraard niemand exact inschatten hoe de stroomprijzen de komende jaren zullen evolueren.



Overzicht: Hoeveel ontvangen prosumenten nu voor te veel geproduceerde elektriciteit?

Hoeveel zonnepanelen heb je nodig?

Het aantal zonnepanelen dat je nodig hebt, hangt onder meer af van de hoeveelheid energie die je wil opwekken, de oriëntatie van de woning, de hellingsgraad van het dak en de kwaliteit van de zonnepanelen.

Je berekent het aantal zonnepanelen door je totale energieverbruik per jaar te delen door de omrekeningsfactor (0,85). Die omrekeningsfactor geeft aan hoeveel stroom je op jouw dak kunt opwekken en houdt rekening met de Belgische weersomstandigheden. Als we het gemiddelde verbruik van 3.500 kWh delen door 0,85 komen we uit op 4.118 wattpiek. Hebben jouw zonnepanelen een vermogen van 300 wattpiek, dan installeer je best veertien panelen.

Een andere frequent gehanteerde formule bestaat uit de gewenste opbrengst in kilowattuur te vermenigvuldigen met 1,1, gedeeld door het vermogen per paneel. Stel: je wenst 3.500 kilowattuur stroom per jaar op te wekken, met zonnepanelen met een vermogen van 300 wattpiek, dan installeer je volgens die berekening idealiter dertien zonnepanelen.

Aangezien de situatie er voor elke woning anders uitziet, laat je je voor het ideale aantal zonnepanelen best adviseren door jouw installateur.

Hoeveel kosten zonnepanelen?

De prijs van zonnepanelen schommelt tussen 1,10 euro en 1,40 euro per wattpiek en is onder andere afhankelijk van de kwaliteit, het rendement en het aantal panelen. Hoe groter de installatie, hoe lager de kostprijs per wattpiek.

Welk energiecontract kies je het best?

Wie over zonnepanelen beschikt, sluit een contract af voor zowel het energieverbruik als voor de vergoeding die de energieleverancier betaalt voor de stroom die je zonnepanelen opwekken, de zogenaamde injectievergoeding.

Het meest logisch lijkt het om te kiezen voor leverancier A met de hoogste injectievergoeding en leverancier B met de laagste verbruikskosten. Dat is in realiteit helaas niet mogelijk, aangezien je het afname- en verbruikscontract bij dezelfde energieleverancier moet afsluiten.

Engie vormt de uitzondering op de regel, maar je betaalt als niet-klant wel een vaste vergoeding als je er enkel een injectiecontract neemt. Energievergelijkers als Mijnenergie.be voeren de berekening van het ideale totaalplaatje gewoon voor jou uit.

Naast de klassieke vaste en variabele energietarieven kan je tot slot ook opteren voor een dynamisch tarief. In dat geval zijn het de uurprijzen op de energiebeurzen die bepalen welk tarief je op een bepaald moment betaalt.



Dynamisch tarief nog niet ingeburgerd in België: dit zijn de voor- en nadelen van zo'n energiecontract.

