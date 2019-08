ING pleit voor nulrente op spaarboekjes ADN

01 augustus 2019

13u08

Bron: Belga 60 Geld ING België pleit voor een nulrente op spaarrekeningen. Momenteel heeft de wetgever een minimumvergoeding van 0,11 procent vastgelegd, maar de bank wil het debat hierover graag openen. Dat zei topman Erik Van Den Eynden vandaag in de marge van de halfjaarresultaten.

De Belgische langetermijnrente (OLO) werd aan het begin van de zomer voor het eerst in de geschiedenis negatief. Daarnaast hanteert de ECB een depositorente van -0,40 procent. “De beslissing over de minimumrente dateert van drie jaar geleden. Toen wisten we nog niet dat alle rentetarieven negatief zouden worden. Laat ons met sectororganisatie Febelfin een sereen debat voeren met de minister van Financiën”, aldus Van Den Eynden.

Koopkracht

ING België rekent aan sommige van haar bedrijfsklanten nu al een negatieve rente aan. Zij moeten dus betalen om hun geld bij de bank te stallen. "Zij begrijpen dat, maar in een retailomgeving ligt dat moeilijker. Een nulrente lijkt me er beter te begrijpen", aldus de topman.



Als spaargeld helemaal niets meer opbrengt, tast dit de koopkracht van de Belg verder aan. Maar Van Den Eynden pleit daar om spaarcenten te diversifiëren. "Men kan al voor een klein bedrag per maand investeren op de beurs bijvoorbeeld. Op lange termijn is dat beter voor de koopkracht."

Gecompenseerd

De wettelijke minimumrente op spaarboekjes kost de bank dus geld, maar dat wordt gecompenseerd door hogere marges op de woonkredieten, klinkt het.

Eind vorig jaar bedroeg de gemiddelde rente van een hypothecair krediet bij ING België 1,60 procent. "Zelfs als de langetermijnrente nog verder zakt, is het weinig waarschijnlijk dat dit tarief nog verder zal dalen, zeker als de spaarrente op 0,11 procent blijft staan", aldus de topman. De bank mikt in de markt van woonkredieten voor de tweede jaarhelft op een iets lagere groei dan de 4,6 procent begin dit jaar, maar wel aan duurzame marges.