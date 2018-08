Infrabel werft 1.400 mensen aan (en zoekt vooral vrouwen en technici) Grootste aanwervingscampagne in geschiedenis van bedrijf HA

30 augustus 2018

12u59

Bron: Belga 4 Geld Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel heeft gisteren aan Brussel-Zuid de grootste aanwervingscampagne in zijn geschiedenis gelanceerd: tegen eind 2020 wil het bedrijf nog eens 1.400 nieuwe medewerkers aanwerven. Tegen eind dit jaar moeten goed 600 van die 1.400 nieuwe medewerkers al aan de slag zijn.

De "ongustige leeftijdspiramide" bij Infrabel verplicht het bedrijf tot deze campagne. Het personeel wordt, als ambassadeur van Infrabel, mee ingezet om nieuwe collega's te zoeken. Er wordt vooral naar vrouwen gezocht: momenteel zijn vrouwen goed voor slechts 10 procent van het personeel.

De voorbije jaren zette Infrabel al fors in op de rekrutering van nieuw personeel. Begin 2017 werd gestart met Job Days in verschillende steden. Nu zoveel medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, heeft het bedrijf immers nood aan nieuw personeel dat moet helpen om de mobiliteit te verbeteren. De komende tien jaar gaat een op de vier medewerkers met pensioen. "We moeten de continuïteit van onze activiteiten verzekeren", zei Infrabel-CEO Luc Lallemand. Samen met federaal minister van Mobiliteit François Bellot woonde hij de lancering bij.

Technische profielen

Daarvoor zijn vooral technische profielen nodig, zoals elektromechanici, elektriciens en ingenieurs. Tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2018 verwelkomde het bedrijf al 1.156 nieuwe medewerkers, van wie 10 procent het bedrijf intussen wel weer verlaten heeft. Voor het spoorbedrijf is dat een laag cijfer, "dat lijkt aan te tonen dat Infrabel een aantrekkelijke onderneming is".

Het bedrijf wijst onder meer op het feit dat het overal in het land aanwezig is, waardoor dicht bij huis werken mogelijk is. Daarnaast klopt het bedrijf zich op de borst over de competitieve verloning en een goede balans tussen privé en werk.

Infrabel wil de komende weken en maanden vooral vrouwen aanwerven: in 2010 was 7,3 procent van het personeel vrouw, vorig jaar was dat 10,1 procent. "Ik parafraseer hiervoor premier Michel: hij zegt 'jobs, jobs, jobs', wij zeggen 'women, women, women'", aldus Lallemand.

De komende dagen worden op verschillende plaatsen opnieuw Job Days gelanceerd. Bedoeling is dat geïnteresseerden na enkele testen en een medische keuring nog diezelfde dag een contract kunnen tekenen.

Spoorschool

Ook na 2020 zal Infrabel deze rekruteringsinspanningen moeten blijven volhouden. "Dit is een continu proces, maar nu is het probleem prangend", zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. "De 607 mensen die we tegen eind dit jaar nodig hebben, liggen natuurlijk niet voor het rapen. Het gaat om technische profielen waar ook veel andere bedrijven naar zoeken."

Baeken wijst er ook op dat in ons land geen spoorschool bestaat, zoals in sommige andere landen. Het bedrijf zet daarom sterk in op eigen opleidingen. Die worden nu nog verspreid over heel het land gegeven, maar eind 2020 komt er één modern opleidingscentrum in Molenbeek. "Die opleidingen zijn heel belangrijk: het spoor is een oude industriële sector, die heel snel aan het digitaliseren is."