Inflatie zal tot 10 procent afremmen, voorspelt Federaal Planbureau

De inflatie in België zal de komende maanden wat afremmen, tot 10,06 procent in november en 10,15 procent in december. Dat blijkt uit nieuwe vooruitzichten van het Federaal Planbureau.

Maand na maand bereikt de inflatie in ons land een nieuw recordniveau. Eind oktober raakte nog bekend dat het leven in één jaar tijd 12,3 procent duurder is geworden. Daarmee bereikte de inflatie het hoogste peil sinds 1975.

Het Federaal Planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden hoog blijft, maar toch iets afremt vergeleken met de voorbije maanden. Voor november verwacht het Planbureau een inflatie van 10,06 procent, voor december van 10,15 procent.

Hoe komt het dat de inflatie zo hoog is?

De belangrijkste verklaring voor de aanhoudend hoge inflatie blijven de energieprijzen. Direct, omdat de energiefactuur flink duurder wordt - maar ook indirect, want door de hogere productiekosten stijgen de prijzen van talloze producten in de winkelrekken. Vooral de voedingsprijzen zitten in de lift.

Wat betekent dit voor onze lonen?

Eind vorige maand werd de spilindex voor de vierde keer dit jaar overschreden, waardoor de overheidslonen, sociale uitkeringen en pensioenen met 2 procent zullen stijgen.

De overschrijding van de spilindex betekent niet dat het loon van alle werknemers automatisch opnieuw geïndexeerd wordt. Dat hangt af van het specifieke indexsysteem dat per sector afgesproken is. In bepaalde sectoren gebeurt de indexering geleidelijker. Zo worden de lonen van de arbeiders in de bouwsector bijvoorbeeld elk kwartaal aangepast.

Het Planbureau voorspelt dat de spilindex de komende maanden nog een aantal keer overschreden zal worden.

Spilindex 123,14 zou bereikt worden in november 2022. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in december 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in januari 2023 met 2 procent aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

De volgende spilindex (125,60) zou bereikt worden in mei 2023. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in juni 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in juli 2023 opnieuw met 2 procent aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

