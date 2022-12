"Inflatie zal in 2023 dalen naar 5,5%": dit gebeurt er volgend jaar met onze economie volgens Belfius

De economische groei in Europa zal in 2023 een dieptepunt bereiken. Dat blijkt uit de vooruitzichten van Belfius voor volgend jaar. De bank verwacht dat onze economie gaat krimpen met 1% of een stilstand kent. De inflatie, die aangeeft hoe snel de prijzen stijgen, zou wel weer dalen.

De economie van 2022 was er volgens Belfius eentje voor in de geschiedenisboeken. “We kenden dit jaar enkele grote verrassingen. De inflatie steeg maand na maand, en ook de rente kende een forse stijging.” Iets wat veel mensen voelden in hun portemonnee. Maar gaat dat ook het geval zijn in 2023?

Inflatie

Na de gevolgen van de coronapandemie, kende de economie volgens Belfius een grote heropleving. Dat zorgde voor een heel grote vraag van consumenten naar producten in 2021 en 2022. Bedrijven konden die vraag echter niet volgen, waardoor de prijzen de hoogte in schoten. Het conflict in Oekraïne deed daar nog een schepje bovenop. De energieprijzen en prijzen van landbouwgrondstoffen swingden de pan uit. Door al die factoren schoot de inflatie, die die aangeeft hoe snel de prijzen stijgen, omhoog. Momenteel bedraagt de inflatie 10,6%. Producten zijn op een jaar tijd dus 10,6 procent duurder geworden.

Maar hoe zit het in 2023? “We verwachten dat de inflatie in de Eurozone volgend jaar zal stijgen tot een minimum van 5,5%. De zwakke euro zorgt nog steeds voor geïmporteerde inflatie, en ook de loonkosten blijven stijgen. We staan dus nog ver van de 2 procent inflatie, die door de ECB is vooropgesteld”, aldus Belfius.

Renteverhoging centrale banken

De centrale banken zoals de ECB kunnen de rente verhogen om de economie te vertragen, en de vraag in de economie naar beneden te brengen. Zo denken bedrijven wel twee keer na voor ze hun prijzen opnieuw verhogen. Iets wat in tijden van hoge inflatie heel handig is. “De centrale banken zullen de rente in 2023 daarom verder optrekken", voorspelt Belfius. “In Europa verwachten we dat de herfinancieringsrente, die momenteel op 2% staat, zal stijgen tot ongeveer 2,5 à 3% tegen de lente van volgend jaar.”

Economische groei

Dit jaar heeft de economische activiteit in de Eurozone nog kunnen profiteren van een Post-Covid inhaalbeweging. Volgend jaar kan dat volgens Belfius mogelijk anders zijn. De Eurozone is immers structureel zwakker. Zo blijven de energieprijzen voor Europa een grote zorg. De kans blijft bestaan dat de gasprijzen opnieuw gaan stijgen wanneer de voorraden terug aangevuld moeten worden. “De dalende consumptie en de hoge energieprijzen zullen de eurozone wellicht in 2023 in een technische recessie duwen. De verwachte groei zal daarom maar tussen -1% en 0% bedragen”.

Samengevat?

Ons land stevent volgens Belfius in 2023 af op een milde recessie. “De economische groei zal licht negatief zijn, dit kwartaal en in het eerste kwartaal van 2023. De hoge inflatie zal ook in 2023 de koopkracht van de gezinnen doen dalen. De automatische loonindexering zal niet voor iedereen voldoende bescherming tegen de gestegen levenskosten bieden.”

Wel een klein lichtpuntje voor de gezinnen: “De werkgelegenheid blijft groeien. Het blijft voor bedrijven moeilijk om vacatures in te vullen, waardoor ze hun werknemers aan boord willen houden, eventueel via het systeem van tijdelijke werkloosheid.”

