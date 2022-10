Inflatie stijgt verder naar 12,3 procent: hoogste niveau in bijna 50 jaar

Ons leven is op een jaar tijd opnieuw een stuk duurder geworden: met zo’n 12,27 procent. De grootste oorzaak daarvoor zijn de hoge energieprijzen. De inflatie van energie bedraagt momenteel 63,03 procent. Zo is elektriciteit in een jaar 84,7 procent duurder geworden. Bij gas gaat het zelfs over een stijging van 130,6 procent.

Ook voeding duurder

Daarnaast is ook de inflatie van voeding de laatste maanden sterk gestegen. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt deze maand uit op 12,30 procent. Vooral de inflatie van voornamelijk oliën, vis, zuivelproducten, brood en granen en vlees is de afgelopen maanden sterk gestegen. Zo bedraagt de inflatie voor oliën deze maand 23,8 procent, in november 2021 was dit nog 3,6 procent. Voor vis is de inflatie nu 11,8 procent ten opzichte van -0,4 procent in november. Voor brood en granen is dit deze maand 14,4 procent ten opzichte van 1,7 procent in november vorig jaar. De inflatie van vlees bedraagt deze maand 12,5 procent ten opzichte van 0,8 procent in november 2021.