Inflatie stijgt opnieuw lichtjes: “De reden hiervoor moet ons zorgen baren”

De inflatie, die aangeeft hoe snel het leven duurder wordt, is opnieuw licht gestegen. En dat na een pauze van enkele maanden. De gemiddelde prijzen stegen in februari met 6,7 procent. Dat is 0,1 procent meer dan vorige maand. Opnieuw ligt voeding aan de basis van het probleem. Zo werd fruit op één maand tijd 7,3 procent duurder. “Onze voedingsprijzen zijn meer niet onder controle”, klinkt het bij econoom Stijn Baert.

Met het inflatiecijfer vergelijken we hoe duur het leven is ten opzichte van een jaar geleden. Deze maand zien we dat het cijfer stijgt naar 6,7 procent. Dat betekent dat wat in maart 2022 nog 100 euro kostte, nu 106,7 euro kost. Als we dat vergelijken met twee jaar geleden, zien we een stijging van de levensduurte met 15,5 procent.

Een stijging van de inflatie is trouwens alweer vier maanden geleden. “Hopelijk is dit, net zoals we vroeger bij de coronacurves zagen, een kort plateau, alvorens we weer zakken. Al is dat niet zeker”, zegt econoom Stijn Baert op Twitter.

Wat werd duurder?

Afgelopen maand is vooral voeding fors duurder geworden. Voeding werd op een jaar tijd 17 procent duurder. Dat is wat je normaal op meer dan 8 jaar verwacht. “Onze voedingsprijzen zijn niet meer onder controle”, klinkt het bij Baert. Melk, kaas en eieren zijn nu 26,5 procent duurder dan een jaar geleden, oliën en vetten 25,4 procent en groenten 22,7%. Fruit, dat de afgelopen maanden nog niet zo’n sterke inflatie kende, werd op één maand tijd 7,3 procent duurder.

Naast voeding is ook reizen en mobiliteit een stuk duurder dan een jaar geleden. Onder meer hotels (+20,6 procent), pakketreizen (+12,7 procent), vervoer per vliegtuig (+19,9 procent) en personenvervoer per trein (+11,1 procent) zijn in prijs toegenomen. Hetzelfde geldt voor brandstoffen zoals mazout (+33,1 procent) en hout en andere vaste brandstoffen (+52,2 procent).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wat werd goedkoper?

Wat energie betreft, zien we deze maand een verdere sterke daling van de inflatie. Elektriciteit werd op een maand 2,3 procent goedkoper, gas maar liefst 45,6 procent. “Wel is dit nog altijd een stuk duurder dan twee jaar geleden”, voegt Baert toe. Verder is ook de prijs van alcoholische dranken en grote huishoudapparaten gedaald.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Snel uitgelegd: wat is inflatie?

Lees ook

Wat is inflatie? Producten en diensten worden in onze economie na verloop van tijd steeds duurder, dat is normaal. De mate of snelheid waarmee dat gebeurt, noemen we de inflatie.