Inflatie stijgt naar hoogste niveau in veertig jaar: wat is de oplossing? "We gebruiken het klassieke wapen niet, dat belooft niet veel goeds”

In januari werden consumptiegoederen en -diensten 7,59 procent duurder dan vorig jaar. Daarmee is dit de hoogste inflatie in bijna veertig jaar. In 1983 stond de inflatie op 7,90 procent. In december stond het cijfer nog op 5,71 procent. Wat is de oplossing voor dit probleem? Paul D’Hoore sprak erover in het VTM Nieuws.