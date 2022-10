Inflatie stijgt naar hoogste niveau in bijna 50 jaar... En het is nog (lang) niet gedaan: “Volgende maand al nieuwe overschrijding spilindex”

In plaats van te stagneren, is de inflatie in oktober nóg toegenomen, tot 12,3 procent. Bovendien is ook de spilindex overschreden, waardoor de uitkeringen, pensioenen en ambtenarenwedden zullen stijgen. Net als de lonen in de privésector. En daar stopt het niet bij, want volgende maand wordt alweer een nieuwe overschrijding voorspeld. Bovendien moet de zwaarste klap nog altijd komen. “En dan zitten we pas echt in een koopkrachtcrisis.”