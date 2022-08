Inflatie op hoogste peil in 46 jaar met 9,9%: prijzen van energie en voeding stijgen door

Jobat Steeds meer afgestu­deer­den vinden snel werk: welke diploma's zijn het meest gegeerd op de arbeids­markt?

Het schooljaar 2021-2022 is voor de meeste studenten al een tijdje afgerond. De afgestudeerden genieten nu van een welverdiende vakantie, verdienen snel een laatste keer wat bij als jobstudent of haspelen al hun eerste weken af in hun eerste vaste job. Straks krijgen zij het gezelschap van de laatstejaars die hun herexamens met succes afronden. Welke schoolverlaters zijn het meest gegeerd op de arbeidsmarkt? Wie hoeft dankzij het gloednieuwe diploma nauwelijks of niet om te zien naar vacatures? Jobat.be vond de antwoorden in het schoolverlatersrapport editie 2022 van de VDAB.

26 augustus