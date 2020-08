Inflatie neemt drie maanden op rij toe: deze producten kosten nu meer HR

28 augustus 2020

11u47

Bron: Belga 1 Geld De inflatie, die uitdrukt welke mate consumptiegoederen duurder worden, is in augustus voor de derde maand op rij gestegen. Ze kwam uit op 0,82 procent, tegen 0,73 procent in juli, zo meldt het Belgische statistiekbureau Statbel.

De stijging werd in juni ingezet, nadat de inflatie in mei een dieptepunt had bereikt van 0,48 procent.

In augustus werden vooral hotelkamers duurder (+4,5 procent tegenover juli), net als alcoholvrije dranken (+3,5 procent), alcoholische dranken (+1,5 procent), brood en granen (+1 procent) en restaurants en cafés (+0,7 procent).

Aan de andere kant waren onder meer vliegtickets (-7,4 procent), vakantiedorpen en campings (-6,6 procent), fruit (-4 procent) en groenten (-2,4 procent) goedkoper dan in juli.

