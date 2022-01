Inflatie krikt ook salarissen op: zoveel kan je jouw loon zien stijgen

JobatGas en elektriciteit waren nooit zo duur, telecomleveranciers krikken hun prijzen op, je betaalt meer in de supermarkt, op café of voor een tankbeurt… Het leven wordt een stuk duurder, maar dat heeft mogelijk óók een positief effect op je inkomsten: door de indexering kan je salaris of uitkering eveneens verhogen. Jobat.be legt uit hoe dit werkt en welke loonstijging je mag verwachten.

Leven 5,64% duurder

Aangezien de inflatie momenteel zeer hoog is, mogen heel wat Belgen zich verheugen op een redelijke toename van hun inkomen. De inflatie geeft aan hoeveel duurder het leven wordt: stijgen de prijzen van producten en diensten, stijgt ook de inflatie. Statbel geeft aan dat de inflatie in november 5,64% bedroeg. Dat is het hoogste niveau in dertien jaar. Het record vinden we in 2008, toen we een inflatie van 5,90% optekenden. Het huidige piekende cijfer is vooral te wijten aan de fors toegenomen aardgasprijs (+116,4%). Dit resulteerde in een inflatie van de energieprijzen van 46,4%.

Indexering

Als het leven duurder wordt en ons inkomen niet volgt, zullen we met ons loon minder kunnen kopen. Om de koopkracht toch enigszins op peil te houden, zette de overheid het systeem van de loonindexering op touw. Prijzen van producten en diensten houden ze hiervoor bij in de consumptieprijzenindex. Voor de loonindexering kijkt de overheid echter naar de gezondheidsindex: in deze index zijn alcoholische dranken, tabakwaren, benzine en diesel niet opgenomen. De gemiddelde gezondheidsindex van vier maanden heet dan weer de afgevlakte index, en dit cijfer zorgt er, bij een stijging van 2% ten opzichte van de vorige meting, doorgaans voor dat de lonen aandikken.

Sector beslist

Of er een indexatie van je inkomen aankomt, wanneer dit gebeurt en met welk percentage je loon zal aangroeien, hangt af van het paritair comité waar je als werknemer toe behoort. De beslissingen over loonindexatie gebeuren op sectoraal niveau door de sociale partners. Hun afspraken leggen ze vast in cao’s, hoewel de overheid van hogerhand echter nog andere regels kan uitzetten. Voor de 480.000 bedienden uit PC200 (het grootste in ons land) is er alvast goed nieuws: hun loon zal op 1 januari met 3,5% toenemen. Bekijk hier onder welk paritair comité jij valt.

Ambtenaren

Werk je voor de overheid, zal je loon automatisch met 2% stijgen als de spilindex overschreden is. De overheid betaalt ook de uitkeringen voor onder meer werkloosheid en pensioen uit, waardoor uitkeringsgerechtigden eveneens een toename mogen verwachten. De indexatie van de uitkeringen vindt één maand na het overschrijden van de spilindex plaats. Nog een maand later volgen de lonen van het overheidspersoneel. In september en oktober was er zopas nog een aanpassing als gevolg van het overschrijden van de spilindex in augustus, en naar alle verwachting zal dit opnieuw gebeuren in januari.

Zal jouw loon ook stijgen?

De regels verschillen dus van sector tot sector. Zoals het geval is voor de bedienden, voorzien de meeste paritaire comités één indexering per jaar. Maar in sommige sectoren is er ook een maandelijkse indexatie, of zelfs helemaal geen (bijvoorbeeld bij de vrije beroepen). De procentuele loonindexering zorgt er ook voor dat wie een hoger salaris heeft, ook een grotere stijging in contanten ontvangt. Bedienden met een inkomen van 2.500 euro zullen bij een indexatie van 3,56% zo 89 euro bij hun brutoloon mogen optellen, waar hun collega’s met een loon van 4.000 euro op 142,4 euro extra mogen rekenen.

