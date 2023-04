Inflatie in België steeg vorig jaar dubbel zo snel als lonen: “Werknemer is opnieuw het slachtoffer”

Eurostat, het Europese statistiekbureau, heeft in België vorig jaar een algemene inflatie van 10,2 procent geregistreerd, terwijl de gemiddelde uurlonen in diezelfde periode met maar 6,2 procent stegen. De inflatie in België is daarmee ook hoger dan het EU-gemiddelde van 9,2 procent.

Vooral de kosten van huisvesting en nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en water gingen de hoogte in. Eurostat heeft het over een prijsstijging met 32,3 procent. De kosten van vervoer en levensmiddelen stegen met respectievelijk 11,8 procent en 9 procent.

Die hogere inflatie ging ook gepaard met hogere lonen in 2022. Ook de groei van het uurloon in ons land (6,2 procent) oversteeg het gemiddelde in de EU (4,4 procent). Dat betekent natuurlijk nog steeds dat de levensstandaard in België vorig jaar een klap kreeg, al was die minder groot dan in de EU als geheel.