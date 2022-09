Inflatie gaat door het dak met 11,3 procent, hoogste niveau in bijna 50 jaar

Ons leven is op een jaar tijd opnieuw een stuk duurder geworden: met zo’n 11,27%. De grootste oorzaak daarvoor zijn de hoge energie prijzen. De inflatie van energie bedraagt momenteel 60,54%. Zo is elektriciteit in een jaar 81,3% duurder geworden. Bij gas gaat het zelfs over een stijging van 130,6%.

Voeding duurder geworden

Daarnaast is ook de inflatie van voeding de laatste maanden sterk gestegen. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt deze maand uit op 10,40%. Vooral de inflatie van voornamelijk oliën, vis, zuivelproducten, brood en granen en vlees is de afgelopen maanden sterk gestegen. Zo bedraagt de inflatie voor oliën deze maand 24,8%, in november was dit nog 3,6%. De inflatie voor zuivelproducten bedraagt deze maand 14,9% ten opzichte van 0,6% in november. Voor brood en granen is dit deze maand 13,2% ten opzichte van 1,7% in november. De inflatie van vlees bedraagt deze maand 10,3% ten opzichte van 0,8% in november 2021.