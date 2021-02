Inflatie eurozone schiet omhoog: vooral voedsel, alcohol en tabak duurder

Welke groepen werken het hoogste aantal uren in België? Werkexpert: “Overheid werkt de grote verschil­len in de hand”

2 februari ‘Niemand werkt zo hard als ik.’ Dat is het gevoel dat je krijgt wanneer je met vele Vlamingen praat. Eén groep die op basis van de cijfers duidelijk écht hard werkt, zijn zelfstandigen. “Voltijdse zelfstandigen werkten in 2019 in ons land gemiddeld 52,8 uur. Daarmee laten we alle andere Europese landen achter ons”, aldus onze werkexpert Stijn Baert. Hoe komt dat? Wat zijn de verschillen per land en provincie? En vooral: hoe slaag je erin meer te doen in minder uren? De werkexpert geeft advies.