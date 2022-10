Inflatie en hoge rente: welk effect heeft het op het aantal woonleningen? En hoe evolueren de rentevoeten?

In het derde trimester werden in ons land in totaal nog iets meer dan 61.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten. Dat waren er bijna 11% minder dan in dezelfde periode van 2021, berekende de Beroepsvereniging van het Krediet. Ook het totaal gevraagde bedrag daalde. Het viel met iets meer dan 4,5% terug tot nog 10,5 miljard euro.

Verschillen tussen types leningen

Opvallend was wel dat het aantal toegekende kredieten voor de aankoop of bouw van een woning nog relatief standhield. Voor de aankoop van een woning zakte het aantal leningen slechts met 4,2%, voor de bouw was er een terugval met 7,4% en voor een aankoop met verbouwing met 2,7%. Nochtans zijn panden de voorbije jaren aanzienlijk duurder geworden. Zo bedroeg de gemiddelde prijs voor een huis in Vlaanderen volgens de notarisfederatie in het tweede kwartaal al 341.635 euro, 30,2% meer dan vijf jaar geleden. Voor een appartement was dat 264.937 euro, 22% meer.

De terugval manifesteerde zich echter vooral bij mensen die een lening afsloten voor de renovatie van een woning (- 24,5%) of voor andere doeleinden zoals de aankoop van een bouwgrond (- 30,2%). Mogelijks speelden hier de opgelopen kosten voor bouwmaterialen en de economische onzekerheid die door de oorlog in Oekraïne wordt aangewakkerd een rol.

Een kijkje nemen naar de woonlening en rentevoeten die anderen afsloten?

Rentevoeten gingen flink omhoog

Intussen zijn de leningen de voorbije maanden een heel stuk duurder geworden. Voor een lening op twintig jaar met vaste rente bedraagt de gemiddelde rentevoet momenteel al 3,16%, blijkt uit de rentebarometer van Immotheker Finotheker. Dat is 1,73% meer dan een jaar geleden. Wie 250.000 euro leent, moet daardoor al 1.400,95 euro per maand afbetalen. Dat is elke maand 149 euro extra in vergelijking met een jaar geleden. Op jaarbasis geeft dat een extra factuur van 1.788 euro. Ter vergelijking: in 2020 bedroeg het mediaan maandloon van een voltijds tewerkgestelde werknemer in ons land 3.550 euro, bruto welteverstaan.

