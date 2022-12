Inflatie daalt verder naar 10,4%, grote loonstijging voor bediendes

Ons leven is op een jaar tijd opnieuw wat duurder geworden. De grootste oorzaak van stijging zijn opnieuw de hoge energieprijzen . Neem nu elektriciteit. Die is zo’n 35,5% duurder geworden. Hetzelfde voor aardgas: die energiebron is op een jaar tijd met 73,1% gestegen.

Ook voeding is opvallend duur gebleven. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt deze maand uit op 14,5%. Vooral de inflatie van voornamelijk oliën, vis, zuivelproducten, brood en granen en vlees is de afgelopen maanden sterk gestegen. Zo bedraagt de inflatie voor oliën deze maand 29,0%. In december 2021 bedroeg ze nog 6,2%. Voor brood en granen bedraagt de inflatie deze maand 15,9% ten opzichte van 1,7% in december vorig jaar. De inflatie van vlees bedraagt deze maand 12,9% ten opzichte van 0,7% december 2021.

Loonstijging voor bediendes

Door de hoge inflatie, gaan in januari heel wat lonen fors omhoog. Het gaat dan vooral over lonen, die maar één keer per jaar indexeren. Denk aan de horeca en de grote bediendesector PC 200. In totaal goed voor zo’n 100.000 werknemers. Concreet gaat het om een stijging van 11,1%! Dat is drie keer zo veel als in 2022. Logisch, want mensen uit deze sectoren zagen hun loon dit jaar nog geen enkele keer stijgen. Zij voelden het dure leven dus extra hard in hun portemonnee.