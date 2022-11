Inflatie daalt eindelijk met twee procent: bekijk hier welke producten in prijs gestegen of gedaald zijn

Een kleine opluchting voor onze portefeuille. De inflatie, die aangeeft hoe snel de prijzen stijgen, is in november gedaald met 2 procent. Concreet gaat het om een inflatie van 10,6%. Dat is lager dan de inflatie van oktober én september. Er is wel een grote keerzijde: de prijs van voeding blijft stevig doorstijgen.

Ons leven is op een jaar tijd opnieuw wat duurder geworden. De grootste oorzaak van stijging zijn de hoge energieprijzen. De inflatie van energie bedraagt momenteel 36,07 procent. Zo is elektriciteit in een jaar 41,9 procent duurder geworden. Bij gas gaat het over een stijging van 64,3 procent. Maar het gaat dus wel om een minder sterke stijging dan de afgelopen maanden. De inflatie van energie bedroeg vorige maand bijvoorbeeld nog 63,03 procent.

Daarnaast is ook de inflatie van voeding de laatste maanden sterk gestegen. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt deze maand uit op 14,48%. Nog altijd 2 procent meer dan vorige maand. Vooral de inflatie van oliën, vis, zuivelproducten, brood en granen en vlees is de afgelopen maanden sterk gestegen. Zo bedraagt de inflatie voor oliën deze maand 25,3%. In november 2021 bedroeg deze nog 3,6%. Voor brood en granen is dit deze maand 16,7% ten opzichte van 1,7% in november vorig jaar.

Ook andere producten blijven nog duurder in vergelijking met vorig jaar. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 7,16 procent in november, tegenover 6,50 procent in oktober.

Verder zijn vooral alcoholische dranken, kleding, buitenlandse reizen, groenten, restaurants en cafés, zuivelproducten en brood duurder geworden. Elektriciteit, aardgas, vakantiedorpen, niet-duurzame huishoudartikelen en onderhoudskosten in meergezinswoningen hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

Stijging van de lonen

Tot slot is ook de spilindex opnieuw overschreden. Al voor de tweede maand op rij, en de vijfde keer dit jaar. Concreet betekent het dat de pensioenen en de sociale uitkeringen met 2 procent stijgen in december. De lonen van het overheidspersoneel zullen in januari toenemen met 2 procent.

Werk je in de privésector? Dan moet je je cao of collectieve arbeidsovereenkomst bekijken. Daarin staat wanneer je loon zal worden aangepast. In de privésector gaan de lonen namelijk in iedere sector aan een eigen tempo omhoog.

