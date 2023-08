Inflatie blijft hangen op 4%: wat betekent dat voor jouw portemonnee? “Dit gezond voedsel werd in augustus goedkoper”

Het nieuwe inflatiecijfer valt deze maand wat tegen. Het cijfer blijft stabiel en daalt van 4,14% naar 4,09%. “Dat is niet de daling die we verwacht hadden”, zegt Stijn Baert. “Volgens het Planbureau had de inflatie deze maand verder tot 3,4% moeten dalen om de maanden nadien richting de "normale" 2% te gaan. Die blijkt dus nog niet in zicht.”

Wat werd er duurder deze maand?

Het is geen verrassing meer intussen, maar heel wat voedingsproducten zijn opnieuw duurder geworden. Het gaat dan over dranken zoals koffie en cacao (+2,8%), mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap (+2,2%) en alcoholische dranken (+3,1%). Ook zoete producten gingen in prijs omhoog. Denk aan suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed (+6,1%).

Ook brandstoffen schoten opnieuw de hoogte in. Huisbrandolie ging met 12,5% omhoog, terwijl diesel (+8,1%) en benzine (+5,6%) in iets mindere mate stegen. Verder ging ook de prijs van gas lichtjes omhoog met 3,7%. Tot slot moest je vorige maand ook nog meer betalen voor herstelling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC (+2,4%), hotels en gelijkaardige diensten (+9,4%) en tabak (+2,1%).

Wat werd er goedkoper deze maand?

Op voedingsvlak zijn het vooral gezonde producten die een tikkeltje goedkoper werden. “Denk aan vis en zeevruchten (−2,4%) en fruit (−4,2%)”, zegt Baert. “Ook grote huishoudapparaten (−4,2%) en reinigings- en onderhoudsproducten (−2,5%) daalden in prijs. Tot slot betaalden we in augustus ook iets minder voor elektriciteit, zo’n 2,5%.”

Wat als we dit allemaal vergelijken met twee jaar geleden?

Dan zie je dat het leven echt wel een pak duurder is geworden. Het gaat om zo’n 14,4%. “Voeding steeg op twee jaar tijd zelfs 23,7% in prijs”, vertelt Baert. “Dat is wat je normaal op 12 jaar zou verwachten. Melk, kaas en eieren werden zelfs 33,0% duurder en oliën en vetten 37,1%.”

