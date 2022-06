Indexering variabele energiecontracten erg verschillend: hier moet je op letten voor je tekent

MijnenergieZoek je vandaag een nieuw energiecontract, kan je vrijwel alleen maar kiezen tussen variabele tariefformules. Waar een vast tarief voor de gehele duur van het contract ongewijzigd blijft, schommelt de prijs die je betaalt voor elektriciteit of aardgas bij een variabel contract mee met de evoluties op de energiemarkten. Maar hoe werkt dit juist? Hoe frequent mag je een prijsaanpassing verwachten? En waar schuilen de verschillen tussen variabele contracten onderling? Mijnenergie.be heldert op wat je moet weten.

Bij een variabele tariefformule ligt de prijs niet vast voor de volledige contractduur, maar vindt er een periodieke indexatie plaats. De prijsbewegingen van jouw contract hangen af van de evoluties op de energiebeurzen, waar de leverancier zelf zijn elektriciteit en aardgas aankoopt. Daarnaast voorziet de leverancier ook nog een vergoeding die zijn gemaakte kosten en marges dekt.



Liever zekerheid over de prijs? Expertengroep pleit voor verplichting aanbieden vast tarief.

Wildgroei van indexeringsparameters

Niet elke leverancier volgt dezelfde indexatieparameter. Eenzelfde leverancier kan binnen zijn aanbod zelfs contractformules met verschillende indexeringen hanteren. De federale energieregulator CREG maakte de optelsom: in totaal circuleerden er enkele maanden geleden 34 verschillende (varianten van) indexeringsparameters voor elektriciteit en eenzelfde aantal voor aardgas.

Sommige prijsformules zijn bijvoorbeeld gebaseerd op spotparameters, die de prijzen op de energiebeurzen voor de dag nadien volgen, terwijl forwardparameters de marktprijzen voor een langere termijn als uitgangspunt nemen. De TTF-notering voor aardgas baseert zich dan weer op de Nederlandse gasmarkt, terwijl de ZTP-notering gelinkt is aan de gashub in Zeebrugge.

Beïnvloedt de indexatieparameter de prijs die je betaalt?

Bij een algemene opstoot van de energieprijzen, kent elke index een stijgende curve. Spotparameters kennen volgens de Vlaamse energieregulator VREG wel een hogere volatiliteit dan forwardparameters. Het gebruik van gemiddelde waarden van een volledige maand of kwartaal vlakt het effect van drastische schommelingen op dagbasis wel deels uit. De federale energieregulator CREG stelde daarnaast recent vast dat de verschillen tussen de TTF- en ZTP-noteringen voor aardgas toenamen. Die tendens is vooral te wijten aan de manier waarop het gas voor beide markten is aangevoerd.

Indexatie per maand of per kwartaal

Bij sommige contracten gebeurt de aanpassing aan de marktprijzen op maandbasis, terwijl andere tarieven een kwartaalindexatie hanteren. Het effect van die periodiciteit op jouw jaarfactuur blijft doorgaans beperkt en heeft bovendien geen invloed op jouw voorschotbedrag. Merk je dat de indexen in de loop van het jaar sterk stijgen, dan is het wel raadzaam om jouw voorschotbedrag op te krikken. Op die manier voorkom je dat de betaalde voorschotten te sterk afwijken van de reële verbruikskosten, met een gepeperde slotfactuur tot gevolg.

Complexe materie

De gebruikte indexatieparameters vind je op de tariefkaarten van de energieleveranciers. De vele indexatievarianten maken het de consument evenwel moeilijk om het aanbod van de energieleveranciers zelf naast elkaar te leggen. Zelfs wie de tariefkaarten grondig uitpluist, kan er zonder voorkennis bijvoorbeeld moeilijk uit afleiden of zijn contract een forward- of spotparameter volgt. De federale energieregulator pleit daarom voor een duidelijke verwijzing naar de indexatieparameter in de naam van het product.

Prijsvergelijkers maken het de consument eenvoudiger om contracten te vergelijken. Mijnenergie.be biedt daartoe bijvoorbeeld de keuze uit een standaardvergelijking op basis van de meest recente marktprijzen en een methodiek met de verwachte energieprijzen voor de komende twaalf maanden.

