Indexering belastingschalen zorgt voor hogere nettolonen

FINANCIEEL Winkelkar met voeding 8 procent duurder in minder dan 5 jaar: zo groot is het prijsver­schil tussen goedkoop­ste en duurste keten

Misschien houdt ook u wel even de adem in, op het moment dat op de supermarktkassa het te betalen bedrag verschijnt. Boodschappen doen wordt almaar duurder, zo is toch ons gevoel. Dat klopt ook, al blijkt de doem van het inflatiespook in het warenhuis momenteel nogal mee te vallen. De grote prijssprong moet er nog aankomen, zo waarschuwen experts. Wat betekent dit voor uw portemonnee? Wij trokken langs vijf verschillende supermarktketens om overal dezelfde kar te vullen.

6 november